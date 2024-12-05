Disiplinlerarası bilim sıralamasında Boğaziçi Üniversitesi dünyada ilk 100’de

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), lisansüstü çalışmaları destekleyen araştırma topluluğu Schmidt Science Fellows iş birliğiyle “Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2025”i hazırladı. Yükseköğretim kurumlarının disiplinlerarası bilime katkılarını ve bağlılıklarını ölçmek için bu sene ilki hazırlanan sıralamada Boğaziçi Üniversitesi 90’ıncı sırada temsil edildi. Dünyada ilk sıradaysa ABD’den Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) yer aldı.

Bilimsel araştırmalara verilen yüksek destek dikkat çekiyor

Times Higher Education (THE) yükseköğretim kurumlarını; disiplinlerarası bilimsel araştırmalara ayrılan fon, sektör finansmanı, disiplinlerarası çalışmaları takip eden kurum sisteminin niteliği, bu alanda çalışan ekiplere sunulan yönetim desteği, terfi sistemi, fiziksel olanaklar ile yayınların kalitesi, sayısı, oranı ve itibarı gibi kriterlere göre sıraladı.

Boğaziçi Üniversitesi en iyi performansı disiplinlerarası bilimsel araştırmalara ayrılan fon ile sektör finansmanlarının değerlendirildiği “Girdiler” kriterinde 77,3 puanla gösterdi. Akademik yayınların kalitesi, sayısı, oranı ile itibarının incelendiği “Çıktılar” kriterindeyse 56,7 puan elde etti.