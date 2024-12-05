Kendi işini kurana 1 milyon TL iş kredisi verilecek

Halkbank girişimcilik ekosistemini büyütmek için harekete geçti. Kadın girişimcilerden sonra genç girişimcileri de desteklemek için Halkbank, 2 yeni kredi paketini devreye alıyor. 'Genç İşi Kredisi' ve 'İlk Adım Kredisi' için başvurular pazartesi günü başlıyor. İki kredide de limit 1 milyon TL olacak. Kendi işini kurmak isteyen girişimci gençler kefaletsiz bu kredi paketlerinden yararlanabilecek.

Uygun faizli, 36 vadeli kredi hazırlandı

Halkbank, 'Genç İşi Kredisi'nden imalat ve bilişim/yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren, azami 3 yıllık faaliyet süresine sahip, şirketin asgari yüzde 50 ortağı olan, 35 yaşın altındaki genç girişimciler yararlanacak. Genç İşi Kredisi'nde azami limit 1 milyon TL olacak. Ancak projeye göre genel müdürlük bu miktarı daha da artırabilecek. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle sağlanacak kredinin vadesi 36 ay, faizi ise piyasa şartlarından uygun olacak.

'Genç İşi Kredisi' paketinde genç girişimcilere 60 ay vadeye kadar, 3 milyon TL azami limitli yatırım kredisi de kullandırılacak. Halkbank'ın gençler için hazırladığı ikinci kredi paketi olan 'İlk Adım Kredisi'nden ise 29 yaşını aşmamış mezun olduğu alanda kendi işini kurmak isteyen genç girişimciler yararlanacak. Sabah'ın haberine göre, krediye başvuracak genç girişimcinin ya şirketin sahibi ya da yüzde 50 ortağı olması şartı aranacak. Azami 1 yıllık faaliyet süresine sahip şirketler krediye başvurabilecek. Kredinin vadesi 36 ay, azami limiti 1 milyon TL olacak.

Kredi Garanti Fonu teminatı

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, her iki kredi desteğiyle gençlerin finansmana erişim imkânı sunduklarını belirterek, "Teminat gösterme imkânının zor olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yeni kredilerimize Kredi Garanti Fonu'nun garanti desteğini getirdik. Bu sayede gençlerimiz teminat göstermeden bu desteği alacak" dedi.

IFM'de girişimcilik merkezi kuruyor

İş kurmak ya da işini geliştirmek isteyen yaklaşık 200 bin gence farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere finansal destekte bulunduklarını anlatan Halkbank Genel Müdürü Arslan, "Genç girişimcilere desteğe devam edeceğiz. Yıldız Teknik Üniversitesi Startup House işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz 'HUBrica' ismi altında bir hızlandırma programı ile finansal teknolojiler alanında yenilikçi projeleri keşfetmeyi ve bu projelerin global pazarlarla buluşmasına katkı sağlamayı amaçladık. Bir diğer projemiz ise JetLuck yarışmasıdır. İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) binalarımızda yakında gençler için girişimcilik ofisimizi açacayız. Bu merkezde gençlere eğitim, mentörlük, çalışma ofisi, danışmanlık ve finansal destek imkanlarını da kendilerine sunmuş olacağız." diye konuştu.