TÜSİAD 2024-2025 dönemi girişimcileri için başvurular başladı

TÜSİAD, Erken aşama girişimcilik programı TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!, 2024-2025 dönemi girişimcileri için başvurularını açtı.

Gençlere ve erken aşama girişimcilere iş fikri geliştirme ve büyüme süreçlerinde destek sunulacak.

Özgün ve yenilikçi iş fikirlerine sahip gençleri desteklemek hedefiyle kurgulanan TÜSİAD Dönüşümü Başlat! iş fikri yarışması ile girişimcilik yolculuğuna yeni adım atan gençlere eğitim ve mentorluk imkânı sunuluyor. Ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve globalleşme potansiyeli taşıyan girişimleri destekleyen TÜSİAD Dönüşümü Hızlandır! hızlandırma programı ise en az MVP aşamasındaki girişimlere TÜSİAD üyelerinin rehberliğinde iş geliştirme fırsatı sağlıyor.

Türkiye İş Bankası ve İstanbul Gedik Üniversitesi'nin platin sponsor, Anadolu Efes, Destek Patent, Forvis Mazars Türkiye ve İnci Holding'in bronz sponsor olarak desteklediği programın başvuruları, 26 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek.

TÜSİAD Dönüşümü Başlat! iş fikri yarışmasına, 18-30 yaş arasındaki gençler 2 ila 5 kişilik ekipler kurarak iş fikirleriyle başvuru yapabiliyor. TÜSİAD Dönüşümü Hızlandır! hızlandırma programına ise 18-35 yaş aralığında bir kurucu ortağa sahip, MVP aşamasındaki ve son iki yıl içinde şirketleşmiş girişimler başvurabiliyor. Başvurular, www.bugenclikteisvar.com üzerinden çevrimiçi olarak alınıyor.