Ciliv: İnovatif girişimci ekosistemini doğru kurgulayan kazanır

ADANA/EKONOMİ

Turkcell’in eski CEO’su, Kuika Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv, inovatif girişimci ekosistemini doğru kurgulayanın kazanacağı bir dönem yaşandığını, bu dönemde başarının ‘tüketiciyi çok iyi tanıma, müşteriye özel üretim, global düşünme, teknolojiyi kullanma ve hızlı olmakla’ yakalanabileceğini söyledi.

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Yönetim Kurulu toplantısına katılan Ciliv, iş hayatındaki deneyimlerini paylaştı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Mühendisliği Bölümünde eğitim alırken burslu olarak gittiği ABD’de Michigan Üniversitesi’nde Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği bölümünü birincilikle bitirdiğini anlatan Ciliv, şöyle devam etti:

“Eğitimimi tamamladığımda iş hayatıma atılırken önümde iki firsat vardı; biri büyük bir şirkette yönetici olarak çalışmak, diğeri kendi projem için bir startup kurmaktı. Ben ikincisini tercih ederek Boston’da ‘Novasoft’ adlı şirketimi kurdum. Bu deneyimim bana önce Microsoft Türkiye Genel Müdürlüğünü getirdi, ardından Turkcell CEO’luğunu getirdi, bugün ise bireylere, şirket ve kurumlara özel yazılımları gerçekleştiren Kuika ve Sistem Optima şirketlerinin yatırımcısı ve yönetim kurulu başkanı yaptı. Ben doğru kurgunun bu olması ve Türkiye için startupların çok gerekli olduğunu düşünenlerdenim.”

“Yatırımlarınızı geleceği okuyarak yapın”

Mazlum Çelik Boru’da gerçekleştirilen toplantıda sıkıntılı ekonomi sürecinde şirketlerin ne yapması gerektiğine değinen Süreyya Ciliv, “İş dünyasına ilk önerim ekonomik şartlar ne olursa olsun işlerine odaklanmaları olacak. Yatırımlarınızı geleceği okuyarak yapın. Bünyenize kazandıracağınız yenilikçi girişimcilere güvenin. Daima değer yaratmayı hedefleyin. Takım olmayı ve ortak vizyon geliştirmeyi unutmayın. Müşteriye odaklanın. Rekatbette fark yaratmak için müşteriyi çok iyi tanıyın. Ona özel çözümler sunun ve bunun için teknolojiyi araç olarak kullanın” diye konuştu.

GED Başkanı Esra Özden ile Başkan Yardımcısı Barış Avcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Şahin Mangtay, Gürtan Ergene, Mert Dağsuyu, Tezcan Altunordu’nun da hazır bulunduğu toplantıya, ayrıca 2Blackdot Danışmanlık’tan Hakan Çalışkantürk, Dr. İbrahim İnan ile Kuika Yöneticileri Stefano Tito ve Barbaros Özdemir katıldı.