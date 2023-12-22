Dünyanın en iyi 500 üniversitesi açıklandı: Türkiye’den listeye giren yok

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde bulunan URAP (University Ranking by Academic Performance), 2023-2024 Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi listesini yayımladı.

Türkiye’deki üniversitelerin performanslarını dünyanın önde gelen üniversiteleriyle karşılaştırmaya yardımcı olmayı hedefleyen araştırma laboratuvarı, bu yıl dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasında ilk 500’e Türkiye’den hiçbir üniversitenin giremediğini duyurdu.

9 üniversite 500-1000 sıralamasında yer aldı

Türkiye’den 119 üniversitenin yer aldığı listede, Hacettepe Üniversitesi 554’üncü sırayla en iyi derece yapan okul oldu.

Üniversitelerin akademik performansı, akademisyenlerin yayın sayısı, atıf sayısı, uluslararası işbirliği gibi kriterlerle belirlenen listede, İstanbul Teknik Üniversitesi 783’üncü, İstanbul Üniversitesi 799’uncu, Ankara Üniversitesi 800’üncü, ODTÜ ise 868’inci sırada yer aldı.

ODTÜ’den sonra ise sırayla Koç Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi geldi.

Yayın sayıları yeterince artırılmadı

URAP araştırma laboratuvarı sonuçla ilgili, “İlk binde sadece 9 üniversitemiz yer almaktadır. Bu durum, etki değeri yüksek dergilerdeki yayın sayılarımızın yeterince artırılamadığını göstermektedir” ifadelerine yer verdi.

URAP listesine göre ABD’deki Harvard Üniversitesi birinci sırada yer alırken, Harvard’ı Kanada’daki Toronto Üniversitesi ve İngiltere’deki University College London (UCL) takip etti.

Araştırmanın sonuçlarının duyurulduğu metinde, “URAP Laboratuvarı’nın Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarının temel amacı, üniversitelerimizin ülke içindeki ve dünyadaki yerlerini görerek, geliştirmeleri gereken alanları belirlemelerine yardımcı olmaktır” denildi.

İlk 500'e 7 yıldır Türkiye'den üniversiteler giremiyor

URAP değerlendirmesine göre; 2011-2012'de listeye İstanbul, Hacettepe, Ankara, Ege ve ODTÜ üniversiteleri, 2012-2013'te İstanbul, Hacettepe, Ege, ODTÜ ve Ankara üniversiteleri, 2013-2014'te İstanbul, Hacettepe, ODTÜ ve Ege üniversiteleri, 2014-2015'te ODTÜ, Ege, İTÜ ve İstanbul üniversiteleri, 2015-2016'da ODTÜ ve İstanbul Üniversitesi listeye girdikten sonra 7 yıldır 500 sıralamasına giren ünivirsitemiz yok.

İlk 10'da yer alan üniversiteler şöyle:

1- Harvard University

2- University of Toronto

3- University College London

4- University of Oxford

5- Tsinghua University

6- Stanford University

7- Zhejiang University

8- Universite Paris Cite

9- Shanghai Jiao Tong University

10- Johns Hopkins University