Fikri olan girişimcilere 900 bin TL destek verilecek

İZMİR / EKONOMİ

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı uygulayıcı kuruluşu olan Yaşar Üniversitesi, teknoloji ve yenilik odaklı fikri olan girişimcilere 900 bin TL destek sağlanan T-BİGGY programı kapsamında başvuru sürecini başlattı. Girişimci adayları; akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme ana başlıkları altındaki iş fikri başvurularını 1 Mart 2025 tarihine kadar Yaşar Üniversitesi’ne yapabilecek.

Girişimcilerin uygun bulunan iş fikirleri, ön kuluçkaya alınarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirilecek ve nitelikli iş planı hazırlama ve bunları son değerlendirme için TÜBİTAK’a iletme hususunda girişimcilere destek sağlanacak. Kabul edilenler girişimcilik seminerlerine ve eğitimlerine katılma hakkı kazanacak, eğitim programı boyunca profesyonel iş rehberleri desteğinde fikirlerini iş planlarına dönüştürerek TÜBİTAK’tan 900 bin TL’lik yatırımı almak için hazırlanacak.

Yaşar Üniversitesi T-BİGGY Programı Yürütücüsü - Teknoloji Transfer Profesyoneli (RTTP) Begüm Merih, “2019'dan beri TÜBİTAK BİGG programı uygulayıcı kuruluşu olan Yaşar Üniversitesi, birçok yenilikçi proje ve iş fikrine, girişimcilik kapsamında eğitim ve mentorluk hizmetleri sağladı. Bugüne kadar program kapsamında 500'e yakın iş fikri başvurusu aldık. Başvuruların ilk aşama değerlendirmeleri sonucu yaklaşık 100 girişimciye iş planı eğitimleri verildi. 30 girişimciye iş planını geliştirmek için birebir mentorlukler verildi” diye konuştu.