Financial Times Executive MBA 2025 Listesi açıklandı: Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi dünya çapında 48. sırada

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin EMBA programı, Financial Times’ın 2025 dünya sıralamasında 48. sırada yer almayı başardı. 2023 yılında listenin 81. sırasında yer alan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, bu yıl 33 basamak birden yükselmiş oldu. Bu etkileyici sıçrama, programın uluslararası alandaki artan gücünü ve tanınırlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sadece AACSB ya da EQUIS akreditasyonu bulunan işletme okullarının değerlendirmeye alındığı listede, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi 7 kategoride Türkiye’de birinciliğe ulaştı.

Maaş artış oranı, kariyer gelişimi, mezun ağı ve doktora derecesine sahip öğretim üyesi oranı kategorilerinde ilk sıraya yerleşen Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, kadın öğrenci ve Danışma Kurulu kadın üye oranıyla da öne çıktı. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını hızlandıran Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi karbon ayak izi sıralamasında da ilk sıranın sahibi oldu.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker sonuçla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“EMBA programımızın Financial Times 2025 sıralamasında dünya çapında ilk 50’ye girmesi hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Bu sonuç, fakültemizin uluslararası standartlardaki eğitim kalitesini, yenilikçi müfredatını ve güçlü akademik kadrosunu bir kez daha tescilledi.”

Sabancı Üniversitesi mezunlarının iş dünyasında yarattıkları etkinin, bu sıralamanın ardındaki en önemli güç olduğunu vurgulayan Toker, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu başarıyı bir varış noktası değil, başarı yolunda devam eden bir yolculuğun önemli bir durağı olarak görüyoruz. Gelecekte de küresel ölçekte daha güçlü, daha etkili ve daha yenilikçi bir işletme okulu vizyonuyla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.”



