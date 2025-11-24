  1. Ekonomim
Güler Sabancı'dan Sabancı Üniversitesi öğrencilerine: Önemli olan etki yaratmak, faydalı olmak ve katkı sağlamaktır

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, üniversitenin yüksek lisans öğrencileriyle buluştu. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Profesyonel Yüksek Lisans programları kapsamında Managerial Skills Development dersi veren Dr. Yusuf Soner ile Personal Branding dersi veren Dr. Şule Yalçın’ın önderliğinde düzenlenen buluşmaya katılan Güler Sabancı, üniversiteyle olan güçlü bağlarını vurguladı.

Güler Sabancı'dan Sabancı Üniversitesi öğrencilerine: Önemli olan etki yaratmak, faydalı olmak ve katkı sağlamaktır
Sabancı Üniversitesi’nin Altunizade’deki Dijital Kampüsü’nde gerçekleşen ve yüksek lisans öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği bu buluşmada, Güler Sabancı yaşam boyu öğrenmenin önemine dikkat çekti.

“Sabancı Üniversitesi’nde olmak benim için çok anlamlı”

Konuşmasının başında Sabancı Üniversitesi’nin kendi yaşamındaki yerinin “Çok kıymetli ve derin” olduğunu vurgulayan Güler Sabancı, iş hayatında kazandığı deneyimlerin ardından yeniden eğitime dönmenin kişisel gelişim açısından büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.

Güler Sabancı’dan Sabancı Üniversitesi öğrencilerine: Önemli olan etki yaratmak, faydalı olmak ve katkı sağlamaktır - Resim : 1

Sabancı, Executive Education programlarının özünü ise şu sözlerle anlattı:
“İş dünyasının içinde edinilen tecrübeleri, bir süre sonra akademik bir ortamda yeniden değerlendirmek çok kıymetli. İş hayatında öğrendiklerinize daha geniş bir çerçeveden, akademik bir perspektifle bakabilmek önemli bir fark yaratıyor.”

Güven temelli bağ kurma ve markalaşma

Profesyonel hayattan akademiye geçen Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinden örnekler de veren Sabancı, genç katılımcılara kariyer yolculuklarında farklı seçeneklere açık olmalarını önerdi.

Güler Sabancı’dan Sabancı Üniversitesi öğrencilerine: Önemli olan etki yaratmak, faydalı olmak ve katkı sağlamaktır - Resim : 2

Kişisel markalaşma derslerine atıf yapan Güler Sabancı, yaşamı boyunca odağının her zaman kurumsal markalaşma olduğunu vurguladı.

Sabancı, gerçek değerin bireysel markadan çok, kurumların, sürdürülebilir, ortak ve güçlü bir marka kimliği yaratmasında yattığını ifade etti.

Güven temelli olan bu yaklaşımın bir takım oyunu olduğunun altını çizen Sabancı, “Önemli olan sizlerin markaya katkınızdır” dedi.

Sabancı, konuşmasının amacını da kendi deneyimleri üzerinden öğrencilerin yöneticilik becerilerini geliştirmelerine ve kurumlarının marka değerini güçlendirecek perspektifler edinmelerine destek olmak olarak özetledi.

Güler Sabancı’dan Sabancı Üniversitesi öğrencilerine: Önemli olan etki yaratmak, faydalı olmak ve katkı sağlamaktır - Resim : 3
“Liderlik kazanılan ve geliştirilen bir beceridir”

Yüksek lisans öğrencilerinin ilgiyle takip ettiği konuşmasında liderliğin geliştirilebilir bir beceri olduğunu vurgulayan Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi’nin kuruluş sürecinin kendisine “Daha çok dinleme, gerektiğinde bir adım geride durma ve tartışmaların olgunlaşmasını bekleme” becerilerini kazandırdığını belirtti.

Güler Sabancı, bunun yanı sıra kendisini dinleyen öğrencilere de sık sık geri bildirim almalarını, 360 derece ölçümlere önem vermeleri gerektiğini de hatırlattı.

Konuşmasının en samimi bölümlerinden birinde Güler Sabancı, çocukluk yıllarındaki annesiyle olan bir sohbeti de şöyle aktardı:
“Bana hiçbir zaman ‘Ne olmak istiyorsun?’ diye sormadılar. Hep ‘Ne yapmak istiyorsun?’ dediler. Benim için ‘Ne yapmak istiyorsun?’ sorusunun karşılığı her zaman, etki yaratmak, faydalı olmak ve katkı sağlamak olmuştur.”

Güler Sabancı’dan Sabancı Üniversitesi öğrencilerine: Önemli olan etki yaratmak, faydalı olmak ve katkı sağlamaktır - Resim : 4

Konuşması büyük bir ilgiyle takip edilen Güler Sabancı, öğrencilere John Doerr’in “Measure What Matters”, Carol S. Dweck’in “Becoming is Better than Being” ve Hans Rosling’in “Factfulness” kitaplarını tavsiye etti.

Gelen soruları da yanıtlayan Sabancı, son olarak öğrencilerle fotoğraf çektirip Sabancı Üniversitesi’nin kuruluş öyküsünü anlattığı “Bir Üniversite Var Ederken” kitabını imzaladı.

 

 

