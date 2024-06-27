Hafızlık sınav sonuçları 2024 açıklandı mı? Hafızlık sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Hafızlık sınav sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Kur'an kursları ve dışarıdan kendi olanaklarıyla hafızlıklarını bitiren adaylara yönelik 2024 Yılı 2. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı yapılmıştı. Toplamda 25 ilde yapılan sınavların sona ermesiyle hafızlık sınav sonuçları 2024 gündeme geldi.

3 Haziran 2024 tarihinde başlayan sınavlar il il yapıldı ve toplamda 25 ilde gerçekleştirildi. Sınavlar büyük bir bölümü İl Müftülükleri'nde yapıldı. Serüvenin sona ermesiyle adaylar sınav sonuçlarını öğrenmeye hazır!

HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

Hayır, henüz açıklanmadı. Diyanet'in "Dibbys" üzerinden açıklayacağı hafızlık sınav sonuçları 28 haziran 2024 tarihinde duyurulacak. Sınavdan 70 ve üzeri alanlar başarılı olarak kabul edilecek ve hafızlıkları Başkanlık tarafından tasdik edilecek.

HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Hafızlık Tespit Sınavına katılacak adayların müracaatları il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden 3. Maddede belirtilen tarihlerde alınacaktır.

HAFIZ NEDİR KİME DENİR?

Hafız, İslam dininde Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyen kişiye verilen unvandır. Hafızlık, İslam toplumlarında büyük bir saygı gören ve değer verilen bir meziyet olup, bu kişiler genellikle dinî eğitim kurumlarında veya camilerde eğitim alarak Kur'an'ı ezberlerler. Hafız olmak, yoğun bir hafıza ve disiplin gerektirir ve bu kişiler Kur'an'ın her bir ayetini eksiksiz ve doğru bir şekilde ezberlemeye çalışırlar. Hafızlar, dini törenlerde ve özel günlerde Kur'an okuma görevini de üstlenebilirler.