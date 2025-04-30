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MEB duyurdu: 1381 engelli öğretmen atamaları yapıldı

Engelli öğretmen atamaları gerçekleşti. Ataması gerçekleştirilenlerden yüzde 70'i, ilk üç tercihinden birisine yerleşti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "1381 atama açıklandı, hayırlı uğurlu olsun. 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacaklar" dedi.

Haber Merkezi
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MEB duyurdu: 1381 engelli öğretmen atamaları yapıldı
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Millî Eğitim Bakanlığınca, "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda bin 381 engelli öğretmenin ataması yapıldı. Ataması gerçekleştirilenlerden yüzde 70'i, ilk üç tercihinden birisine yerleşti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "1381 atama açıklandı, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

EKPSS puanı üstünlüğüne göre atamalar yapıldı

Adayların 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleri ile birinci aşamada başvuruları alınmıştı. Ön başvurusu onaylananların ikinci aşamada 16 - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih başvuruları alınmıştı.

Bin 381 adayın tercihleri de dikkate alınarak EKPSS puanı üstünlüğüne göre ataması yapıldı.

1 Eylül itibariyle göreve başlayacaklar

Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.

 

 

 

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