DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Üniversite kayıtları 11-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların heyecanla beklediği 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 28 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yapılan tercihler doğrultusunda yerleştirme süreci tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına bugün (8 Eylül 2025) saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin resmi internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilirler.

Adaylar 1-15 Eylül 2025 tarihleri arasında işlemlerini tamamlayabilecekler

Bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversiteler tarafından 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt (e-kayıt) yapmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını kullanarak, 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında işlemlerini tamamlayabilecekler. E-kayıt sürecinin sorunsuz tamamlanması için adayların ekranda işlemin başarıyla gerçekleştiğine dair yazıyı görmeleri büyük önem taşıyor. E-kayıt yapan adayların, üniversitelerin web sitelerinde belirtilen belgeleri ilgili tarihlerde elden teslim etmeleri gerekiyor.

