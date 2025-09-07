Yeni öğretim yılına TOBB’dan 45 yeni okul desteği

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan 154 İlçeye 154 Okul Projesi kapsamında TOBB’un tamamladığı 45 yeni okulda eğitim öğretim başlıyor. Böylece TOBB’un tamamlayarak eğitim hayatına kattığı okul sayısı 241’e yükselmiş oldu. Toplam 10 okulun inşaatı sürerken, planlanan tüm okullar tamamlandığında TOBB tarafından yapılan okul sayısı 307’ye ulaşacak.

"TOBB olarak, öncelikle 81 ilimizi eğitim tesisiyle donattık”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin geleceğine yatırım yaptıklarını belirterek, 45 yeni okulun açılmasının heyecanını yaşadıklarını bildirdi. Bu yıl eğitim zili çalacak okul sayısının 241 olduğu bilgisini veren Hisarcıklıoğlu,

“2025 - 2026 Eğitim Öğretim Yılı öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olsun. Tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum. TOBB olarak, öncelikle 81 ilimizi eğitim tesisiyle donattık” dedi.

“Bu yıl 45 yeni okulumuz öğrencilerle buluşuyor"

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle başlatılan "154 İlçeye 154 Okul" projesine de değinen Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu yıl 45 yeni okulumuz öğrencilerle buluşuyor. Geçen yıl 43 okul açtık. 10 okulun inşaatı sürüyor. 56 okul ise projelendirme aşamasında. Bugüne kadar 241 eğitim tesisini tamamladı” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, tüm okullar tamamlandığında 307 eğitim tesisini ülkemize ve çocuklarımıza armağan etmiş olacaklarını vurgularken, “Çabamız ülkemizin yarınları, çocuklarımızın geleceği için.” ifadelerini kullandı.