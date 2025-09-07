  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. KPSS genel yetenek-genel kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Takip Et

KPSS genel yetenek-genel kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KPSS genel yetenek-genel kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandığını bildirdi.

Cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek. Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 17 Eylül 2025 saat 23.59'da sona erecek.

Türkiye’nin ihracat lideri yine otomotiv olduTürkiye’nin ihracat lideri yine otomotiv olduEkonomi

 

Ekonominin 3 yıllık yol haritası yarın belli oluyor: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz detayları paylaştıEkonominin 3 yıllık yol haritası yarın belli oluyor: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz detayları paylaştıEkonomi

 

Gündem
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem | Belediye Başkanı: Sındırgı’da iki metruk bina yıkıldı
Sındırgı Belediye Başkanı: İki metruk bina yıkıldı
Fatih Erbakan: Milletvekillerinin İmralı'ya gitmesine sıcak bakmayız, komisyondan çekiliriz
Erbakan: Milletvekillerinin İmralı'ya gitmesine sıcak bakmayız, komisyondan çekiliriz
Ankara Valiliği'nden uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
Ankara Valiliği'nden uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
Balıkesir'deki depremler sonrası kritik uyarı: Simav fayına taşınması tehlikeli olabilir
Balıkesir'deki depremler sonrası kritik uyarı: Simav fayına taşınması tehlikeli olabilir
AFAD duyurdu: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de altı dakika arayla iki deprem meydana geldi
Antalya Kemer’de orman yangını!
Antalya Kemer’de orman yangını!