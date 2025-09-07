  1. Ekonomim
  Ekonominin 3 yıllık yol haritası yarın belli oluyor: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz detayları paylaştı
Ekonominin 3 yıllık yol haritası yarın belli oluyor: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz detayları paylaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomik politikalarda 3 yıllık yol haritasını şekillendiren OVP'yi yarın açıklayacaklarını duyurdu. Yılmaz, "Odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma olan programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyoruz" dedi.

Ekonominin 3 yıllık yol haritası yarın belli oluyor: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz detayları paylaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yarın saat 09.00'da düzenleyecekleri basın toplantısıyla Orta Vadeli Program'ını (OVP) açıklayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz. Odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma olan programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyor ve güçlendiriyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi sahiplenmesi ve milletimizin desteğiyle belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerleyecek, Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacağız."

