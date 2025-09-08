Türkiye’nin eğitim çınarı Darüşşafaka’da yeni ders yılı başladı

1863 yılından bu yana “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla, Türkiye’nin her coğrafyasından baba ve/veya anne kaybı yaşamış, maddi olanakları kısıtlı öğrencilere tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim olanağı sağlayan Darüşşafaka;, yeni eğitim ve öğretim yılını 8 Eylül Pazartesi günü Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonunda düzenlenen törenle açtı.

Yeni eğitim yılıyla birlikte Darüşşafaka Giriş Sınavı’nda başarılı olan ve mali durum araştırması ile sağlık kurulu süreçlerinden geçen 43 ilden 114 öğrenci de Darüşşafaka’daki eğitim hayatına başladı.

Törende konuşan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, “Yeni bir ders yılına daha ülkemizin her köşesinden 1000’i aşkın öğrencimizle başlıyoruz. Darüşşafaka olarak, ailelerinin bizlere emanet ettiği öğrencilerimiz için sadece bir okul değil, aynı zamanda sıcak bir yuva olmanın da sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana öğrencilerimize nitelikli eğitim olanağı sunarak, onların yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, öz güven sahibi, ülkesine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde lider bireyler olarak yetişmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

Darüşşafaka Cemiyeti'nden “Okula Dönüş” bağış kampanyası

Darüşşafaka Cemiyeti tarafından Türkiye’nin dört bir yanından okullarına dönen Darüşşafakalı öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılı ihtiyaçlarını karşılamak üzere “Okula Dönüş Bağış Kampanyası” başlatıldı. İlk ders ziliyle birlikte Darüşşafaka’daki eğitim yolculuklarına başlayan 1.000’i aşkın öğrencinin giderlerinin karşılanmasını hedefleyen kampanya, hayırseverlerin desteğini bekliyor. Hayırseverler, Darüşşafaka'nın internet adresi üzerinden Okula Dönüş kampanyasına katkıda bulunarak yeni ders yılında da Darüşşafakalı öğrencilerin yanında olabilecek.