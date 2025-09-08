  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Türkiye’nin eğitim çınarı Darüşşafaka’da yeni ders yılı başladı
Takip Et

Türkiye’nin eğitim çınarı Darüşşafaka’da yeni ders yılı başladı

Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilere tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı, 8 Eylül’de başladı. Türkiye’nin her coğrafyasından gelen 1000’i aşkın Darüşşafakalı öğrenci, ilk ders zilinin heyecanını coşkuyla yaşadı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye’nin eğitim çınarı Darüşşafaka’da yeni ders yılı başladı
Takip Et

1863 yılından bu yana “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla, Türkiye’nin her coğrafyasından baba ve/veya anne kaybı yaşamış, maddi olanakları kısıtlı öğrencilere tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim olanağı sağlayan Darüşşafaka;, yeni eğitim ve öğretim yılını 8 Eylül Pazartesi günü Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonunda düzenlenen törenle açtı.

Yeni eğitim yılıyla birlikte Darüşşafaka Giriş Sınavı’nda başarılı olan ve mali durum araştırması ile sağlık kurulu süreçlerinden geçen 43 ilden 114 öğrenci de Darüşşafaka’daki eğitim hayatına başladı.

Türkiye’nin eğitim çınarı Darüşşafaka’da yeni ders yılı başladı - Resim : 1Törende konuşan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, “Yeni bir ders yılına daha ülkemizin her köşesinden 1000’i aşkın öğrencimizle başlıyoruz. Darüşşafaka olarak, ailelerinin bizlere emanet ettiği öğrencilerimiz için sadece bir okul değil, aynı zamanda sıcak bir yuva olmanın da sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana öğrencilerimize nitelikli eğitim olanağı sunarak, onların yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, öz güven sahibi, ülkesine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde lider bireyler olarak yetişmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin eğitim çınarı Darüşşafaka’da yeni ders yılı başladı - Resim : 2

Darüşşafaka Cemiyeti'nden “Okula Dönüş” bağış kampanyası

Darüşşafaka Cemiyeti tarafından Türkiye’nin dört bir yanından okullarına dönen Darüşşafakalı öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılı ihtiyaçlarını karşılamak üzere “Okula Dönüş Bağış Kampanyası” başlatıldı. İlk ders ziliyle birlikte Darüşşafaka’daki eğitim yolculuklarına başlayan 1.000’i aşkın öğrencinin giderlerinin karşılanmasını hedefleyen kampanya, hayırseverlerin desteğini bekliyor. Hayırseverler, Darüşşafaka'nın internet adresi üzerinden Okula Dönüş kampanyasına katkıda bulunarak yeni ders yılında da Darüşşafakalı öğrencilerin yanında olabilecek.

Ağustosta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?Ağustosta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?Finans
BİM 09 Eylül 2025 Salı indirim kataloğu! BİM markete hangi ürünler geliyor?BİM 09 Eylül 2025 Salı indirim kataloğu! BİM markete hangi ürünler geliyor?Aktüel
A101 markete Benzinli Motosiklet geliyor! A101 market 11 Eylül 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğuA101 markete Benzinli Motosiklet geliyor! A101 market 11 Eylül 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğuAktüel

 

 

Eğitim
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla paylaşım
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla paylaşım
Yeni öğretim yılına TOBB’dan 45 yeni okul desteği
Yeni öğretim yılına TOBB’dan 45 yeni okul desteği
Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı: Mehmet Emin Okur kimdir?
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı: Mehmet Emin Okur kimdir?
YÖK’ten öğrencilere uyarı: Denklik ve yatay geçiş konularına dikkat
YÖK’ten öğrencilere uyarı: Denklik ve yatay geçiş konularına dikkat
İstanbul Valiliği'nden okullar için 'ilk gün' düzenlemesi! Ders saatleri değişti
İstanbul Valiliği'nden okullar için 'ilk gün' düzenlemesi! Ders saatleri değişti