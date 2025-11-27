İBB genç üniversiteli burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB üniversite bursu ne zaman verilecek? soruları üniversite bursu almak isteyen öğrencilerin gündeminde. Başvuruların sonuçlanacağı tarih ve ilk ödemelerin yapılacağı gün araştırılıyor.

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2025-2026 dönemi için üniversite öğrencilerine yönelik verilen Genç Üniversiteli Eğitim Desteği burs programının başvuruları 23 Eylül 2025’te başlamış, 21 Kasım 2025 Cuma günü sona ermişti.

Ancak burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde ise burs sonuçları 31 Aralık’ta erişime açılmıştı.

Bu yıl da değerlendirme sürecinin ardından sonuçların Kasım ayının son haftası ya da Aralık ayının ilk günlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

Burs başvurusunda bulunan öğrenciler, açıklandığında kazananları “gencuniversiteli.ibb.istanbul” portalı üzerinden, TC kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulayabilecek; ayrıca “İstanbul Senin” mobil uygulaması ve 153 Çağrı Merkezi üzerinden de öğrenebilecekler.

İBB ÜNİVERSİTE BURSU NE ZAMAN VERİLECEK?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği kapsamında verilen bursların ödemeleri, geçmiş yıllardan bugüne belirli bir plan çerçevesinde yapıldı.

2024-2025 döneminde burs hak eden öğrencilere ilk taksit olarak 7 Ocak 2025’te ödeme yapıldı. Program kapsamında toplam burs desteği genellikle 15.000 TL olarak belirleniyor.

Ödeme planı taksitli; ilk taksit Ocak ayında, ikinci taksit ise genelde üniversitelerin bahar döneminin başlangıcına denk gelen Şubat–Mart aylarında yatırılıyor.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı döneminde ise ödemelerin yine aynı tarihlerde yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar netleştikçe