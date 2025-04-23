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İstanbul'un ardından üç ilde daha okullar tatil edildi

İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova'da da eğitime bir gün ara verildi.

Haber Merkezi
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İstanbul'un ardından üç ilde daha okullar tatil edildi
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İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 saniye süren deprem büyük panik yarattı. Depremin ardından artçı sarsıntılar yaşandı. Saat 15.13 sıralarında şiddetli bir artçı deprem daha meydana geldi. Depremin ardından 166 artçı sarsıntı meydana geldi. 

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da perşembe ve cuma günleri okulların tatil edildiğini açıkladı. Üniversiteler de iki gün tatil edildi.

Tekirdağ

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı aktarılırdı.

Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin izin kapsamı dışında olduğu ifade edildi.

Kocaeli

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Kocaeli'de de hissedildiği hatırlatıldı.

Yarın il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, motorlu taşıtlar sürücü kursları ve diğer tüm kurslarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri personelin izin kapsamı dışında olduğu kaydedildi.

Yalova

Yalova Valisi Hülya Kaya, İstanbul'un Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Vali Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Yalova'da da hissedildiğini hatırlattı.

İlde yapılan incelemelerde okullarda herhangi bir hasar tespit edilmediğini belirten Kaya, "Öğrenci ve velilerimizin kaygıları göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24.04.2025 Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; engelli personel, hamileler, 10 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve malul gaziler, herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın bir gün idari izinli sayılacaktır." dedi. 

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