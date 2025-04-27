MEB'in düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başarıyla tamamlandı

Bugün, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, saat 10:00'da tüm Türkiye genelinde başladı.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Sınavda, tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 80 soru yöneltildi.

Bu yıl, 5. sınıfların soruları "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 5. Sınıf Öğretim Programları", 9. sınıfların soruları ise "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 9. Sınıf Öğretim Programları" esas alınarak hazırlandı.

Sınav sonuçları, 30 Mayıs'tan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ilan edilecek.