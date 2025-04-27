İstanbul'da depremden sonra 74 bin kişi okullarda barındı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 2 bin 617 okulun kapılarını vatandaşlara açtığını, 74 bin 11 kişiye barınma imkanı sunulduğunu bildirdi.
23 Nisan’da 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti. Vatandaşlar depremden sonra evlerine giremedi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Depremin ardından 2 bin 617 okulumuzda kapılarımızı açtık. 74 bin 11 vatandaşımıza barınma, 44 bin 247 kişiye sıcak yemek imkanı sunduk. Eğitim ailemizin tüm fertlerine, emeği, gayreti ve gönül birliği için teşekkür ediyorum. İstanbul, iyiliğin ve dayanışmanın şehridir.”
Depremin ardından 2.617 okulumuzda kapılarımızı açtık;— Murat Mücahit Yentür (@MucahitYentur) April 26, 2025
74.011 vatandaşımıza barınma, 44.247 kişiye sıcak yemek imkânı sunduk.
Eğitim ailemizin tüm fertlerine; emeği, gayreti ve gönül birliği için teşekkür ediyorum.
İstanbul, iyiliğin ve dayanışmanın şehridir. pic.twitter.com/MBvmPPpnWa