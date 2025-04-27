İstanbul'da depremden sonra 74 bin kişi okullarda barındı

23 Nisan’da 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti. Vatandaşlar depremden sonra evlerine giremedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Depremin ardından 2 bin 617 okulumuzda kapılarımızı açtık. 74 bin 11 vatandaşımıza barınma, 44 bin 247 kişiye sıcak yemek imkanı sunduk. Eğitim ailemizin tüm fertlerine, emeği, gayreti ve gönül birliği için teşekkür ediyorum. İstanbul, iyiliğin ve dayanışmanın şehridir.”