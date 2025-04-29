Genç Kahramanmaraşlılar Derneği, 3 ilçede Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfları Kuruyor

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Ankara'da faaliyet gösteren Genç Kahramanmaraşlılar Derneği, eğitime verdiği desteği bir adım daha ileriye taşıyarak, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde bulunan üç farklı okulda akıl ve zekâ oyunları sınıfları kuruyor.

Dernek, gönüllüleri ve bağışçılarının katkılarıyla gerçekleştirdiği bu projeyle, çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında, Türkoğlu Kırmakaya İlkokulu, Onikişubat Döngel Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu ve Dulkadiroğlu Çınarlı İlkokulunda akıl ve zekâ oyunları sınıfları kurulacak. Bu sınıflar, öğrencilere eğlenerek öğrenme imkânı sunmanın yanı sıra, analitik düşünme, dikkat geliştirme ve strateji oluşturma gibi önemli beceriler kazandıracak.

Açılış 2 Mayıs’ta Yapılacak

Projenin açılışı, 2 Mayıs Perşembe günü saat 10:00’da Onikişubat Döngel Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulunda gerçekleştirilecek. Sınıflarda kullanılmak üzere özel zekâ oyunları setleri, ergonomik mobilyalar ve tematik mefruşatlar temin edilecek. Ayrıca, okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla her sınıfa bir kütüphane köşesi kazandırılacak. Kitap toplama kampanyaları düzenlenerek çocukların kültürel gelişimlerine de katkı sağlanacak.

Fiziksel Aktivitelere de Önem Verildi

Çocukların fiziksel aktivitelerinin, bilişsel gelişim kadar önemli olduğuna dikkat çeken Genç Kahramanmaraşlılar Derneği, her okula masa tenisi seti, basketbol, voleybol ve futbol topları gibi spor ekipmanları da ulaştıracak. Bu sayede çocuklar, okul yaşamlarını daha hareketli ve keyifli bir şekilde geçirebilecekler.

Proje, 23 Nisan’a Armağan Edildi

Genç Kahramanmaraşlılar Derneği, projeyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemine ithafen çocuklara bir hediye olarak başlattı.

Başkan Seyithanoğlu: “Gençlerimizin Çağı Yakalamaları Hepimizin Boynunun Borcu”

Genç Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mustafa Seyithanoğlu, projeye dair yaptığı açıklamada, “Genç Kahramanmaraşlılar Derneği olarak, Kahramanmaraşlı çocukların zihinsel gelişimine katkı sunmak ve analitik düşünme, problem çözme gibi yetkinliklerini geliştirmek adına bağışçılarımızla birlikte 3 farklı okulda akıl ve zekâ oyunları sınıfı kurduk. Sınıflarımızın tüm altyapı ihtiyaçları ve zekâ oyunları ihtiyaçlarını karşıladık. Aynı zamanda her sınıfımız için bir kütüphane de kurduk. Bu okullarda okuyan gençler, ülkemizin geleceği, Türkiye Cumhuriyetinin geleceği olan çocuklarımızın, çağı yakalaması, üretken bireyler olması hepimizin boynunun borcu. Biz bu sebeple kurulduğumuz günden bu yana gerek Ankara’daki kütüphanemiz, gerekse de Kahramanmaraş özelinde yaptığımız çalışmalarla, geleceğe yönelik umut yeşertmeye çalışıyoruz. Akıl ve zekâ oyunları sınıflarımızın okullarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Bu projeyle Genç Kahramanmaraşlılar Derneği, eğitim alanındaki katkılarına bir yenisini daha ekleyerek, Kahramanmaraş’taki çocukların zihinsel ve kültürel gelişimlerine önemli bir destekte bulunmuş olacak.