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İstanbul'da deprem sonrası tarihi surlarda faciadan dönüldü

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Fatih'teki sur duvarından dev parçanın kopması korkuttu.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul'da deprem sonrası tarihi surlarda faciadan dönüldü
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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Topkapı Ulubatlı Metro İstasyonu'na yakın noktasındaki sur duvarında hasar oluştu. Tarihi sur duvarından kopan dev parça, çevresindeki tel örgüye çarptı.

Tel örgüde de hasar meydana gelirken, olay anında bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Yetkililer, sur duvarında yaşanabilecek olası risklere karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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