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Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu | Bakırhan ve Buldan: Türkiye’ye hayırlı olsun

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrasında DEM Parti MYK toplanıyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan fesih kararına ilişkin ilk açıklamasında "Kongre Türkiye’ye hayırlı olsun. Artık demokratik Türkiye’yi inşa etmemek için herhangi bir gerekçe kalmadı" dedi. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da fesih sonrası ilk açıklamasında "Hayırlara vesile olsun, barışı taçlandıracağımız yeni bir dönem başladı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu | Bakırhan ve Buldan: Türkiye’ye hayırlı olsun
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te yaptığı tarihi çağrının ardından başlayan süreçte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, silah bırakma çağrısında bulunmuştu.

4-5 Mayıs tarihlerinde kongrenin toplandığını açıklayan terör örgütü PKK’dan beklenen açıklama bugün geldi. Terör örgütü PKK, fesih kararı ile birlikte silah bıraktığını duyurdu.

DEM Parti MYK toplanıyor

Fesih kararının ardından DEM Parti’den yapılan açıklamada "Bugün MYK toplanıyor. Şuan için planlanan bir açıklamamız yoktur. Herhangi bir açıklama planlandığında ayrıca duyurusunu yaparız" denildi.

"Yeni bir dönem başladı"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MYK toplantısı öncesi basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yaptı. Sürecin barışla taçlandırılması temennisinde bulunan Bakırkan, "Kongre Türkiye’ye hayırlı olsun. Artık demokratik Türkiye’yi inşa etmemek için herhangi bir gerekçe kalmadı" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan da "Dikenli telleri aradan kaldırıp, barışı taçlandıracağımız yeni bir dönem başladı. Hayırlara vesile olsun" dedi.

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