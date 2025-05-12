Terör örgütü PKK'nın fesih kararı dünya gündeminde!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl ekim ayında yaptığı, "Teröristbaşı gelsin Meclis’te konuşsun, PKK’yı lağvetsin" açıklamalarıyla başlatılan 'Terörsüz Türkiye' süreci, bugün yeni bir aşamaya geçti. Terör örgütü PKK, günlerdir beklenen 12. Kongre sonuç bildirgesini yayımlayarak, önemli bir adım attı. Yapılan açıklamada, "PKK tarihi misyonunu tamamladı. PKK 12. Kongresi, örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırılması kararlarını alarak, PKK adıyla yürütülen tüm faaliyetleri sonlandırdı" ifadeleri yer aldı. Terör örgütü PKK'nın fesih kararı, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Reuters: PKK, kendini feshetme ve silahlı mücadeleye son verme kararı aldı

Uluslararası haber ajansı Reuters, kararın ardından yaptığı haberde, "Türkiye devletiyle 40 yılı aşkın süredir çatışma halinde olan Kürdistan İşçi Partisi (PKK), örgüte yakın bir haber ajansının bildirdiğine göre kendini feshetme ve silahlı mücadeleye son verme kararı aldı. PKK'nın bu kararının, Kürt güçlerinin ABD ile ittifak halinde bulunduğu Suriye dahil olmak üzere bölgedeki siyasi ve güvenlik dengeleri üzerinde geniş kapsamlı etkiler yaratması bekleniyor." ifadelerine yer verdi.

Al Jazeera: "Kürdistan İşçi Partisi (PKK), Türkiye ile on yıllardır devam eden çatışmalara son verme vaadiyle kendini feshedip silahsızlanmayı planladığını duyurdu."

CNN World: "Militan ayrılıkçı örgüte yakın medya kuruluşlarına göre, Kürdistan İşçi Partisi (PKK) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye ile on binlerce insanın ölümüne yol açan onlarca yıllık çatışmanın ardından tarihi bir adım atarak kendini feshedeceğini duyurdu." ifadelerine yer verildi.

İspanyol gazetesi El Diario: "AB, ABD ve Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Kürt gerilla grubu PKK, Pazartesi günü kendini feshettiğini ve 40 yıldan uzun bir süre önce Türk devletine karşı başlattığı ve yaklaşık 45.000 kişinin ölümüne yol açan 'silahlı mücadeleye' son verdiğini duyurdu. Grup, örgütün kurucusu ve lideri Abdullah Öcalan'ın 26 yıldır tutulduğu cezaevinden Şubat ayı sonunda yaptığı silah bırakma çağrısının ardından bu kararı aldı." denildi.

Washington Post: "Kürt militan grubu PKK, Türkiye ile 40 yıldır devam eden silahlı çatışmayı sona erdirmek için yeni bir barış girişiminin parçası olarak dağılacağını ve silahsızlanacağını duyurdu." ifadeleriyle habere yer verdi.

AP News: PKK Kürt isyancı grubu, Türkiye ile yapılan bir barış girişimi kapsamında dağılacak ve silahsızlanacak.

Cadena ser: PKK'nın Kürt gerilla grubu, 40 yıllık silahlı mücadele sonrası dağılacağını açıkladı.