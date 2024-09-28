Kasım ara tatil ne zaman? 2024 2025 MEB takvimi ile Kasım ara tatili hangi günler?

Kasım ara tatil ne zaman? Öğrenciler, yoğun bir ders ve sınav programına başladı. Eylül ayı ile birlikte okullarda sıkışık bir takvim var. Bu nedenle şimdiden Kasım ayındaki ara tatil günleri gündemdeki yerini aldı. Peki 2024 2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre Kasım ara tatili kaç gün, ne zaman ve hangi günlerde? İşte tüm ayrntılar...

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Okullarda ara tatil, eğitim öğretim yılının ortasında öğrencilerin ve öğretmenlerin dinlenmeleri için verilen kısa tatil dönemidir. Genellikle her yarıyıl içinde birer hafta olmak üzere yılda iki kez uygulanır. Ara tatiller, öğrencilerin yoğun ders temposundan kısa bir süre uzaklaşarak zihinlerini dinlendirmelerini sağlar ve yeni döneme daha enerjik başlamalarına yardımcı olur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde uygulanır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek. Ara tatiller hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

MEB TAKVİMİNE GÖRE ARA TATİL TARİHLERİ 2024 2025

Yarıyıl tatili 20 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında yaşanacak. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak.

YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-2025 Eğitim yılının yaz tatili 20 Haziran 2025 günü okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak.