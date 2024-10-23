KASIM TATİLİ NE ZAMAN (2024): MEB ara tatil kaç gün?

Milyonlarca öğrenci için yaz tatili sona erdi ve 9 Eylül’de ders zili çaldı. 2024-2025 öğretim yılı başlarken, öğrenciler gözlerini şimdiden ara tatile çevirdi. MEB, bu yıl ara tatil için Kasım ayını işaret ederken, öğrenciler şimdiden geri sayıma geçti. Kasım tatili ne zaman (2024), kaç gün olacak?

9 Eylül’de ders zili çalarken, milyonlarca öğrenci için yeni öğretim yılı da başladı. Her yıl, yılda iki kez hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapan öğrenciler, bu yılda ilk ara tatili merakla bekliyor. Peki MEB Kasım tatili ne zaman? Ara tatil kaç gün ve ne zaman bitecek?

KASIM ARA TATİL İÇİN TARİH BELLİ OLDU

MEB tarafından yapılan açıklamada birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek dendi. Bununla birlikte ara tatil için de kasım ayı işaret edildi.

Öğrencilerin 9 günlük Kasım ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde olacak. Birinci dönem ise Ocak ayında tamamlanacak.

Öte yandan MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

-Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

-Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2025

-İkinci ara tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025

-Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025