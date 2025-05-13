Konya'dan istihdama büyük katkı: MEİF'25 kapılarını açtı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Sanayi Odası tarafından Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle hayata geçirilen 2. Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı MEİF’25, Konya OSB içerisindeki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kapılarını açtı. 75 firma, kurum ve kuruluşun stantlı katılım sağlayarak 3 binden fazla meslek lisesi mezunuyla buluşacağı fuarın açılışı Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, AK Parti Konya Milletvekilleri Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Mecit Moral, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, kurum müdürleri, bölge sanayicileri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İnsan kaynağı sorununun çözümü mesleki eğitimde

Fuarın açılışında konuşan Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın sanayi üretimindeki başarısına dikkat çekerek, bu başarının sürdürülebilir olması için insan kaynağının önemine vurgu yaptı. Büyükeğen, “Bugün sanayimizin sürdürülebilir büyümesinin önündeki en kritik sorun, insan kaynağı haline gelmiştir. Bir yandan sanayicimiz çalıştıracak insan kaynağı bulamıyor, diğer yandan gençlerimiz ya iş bulamıyor ya da hayal ettiği mesleği yapamıyor. Sanayicimizde de, gençlerimizde de çok büyük potansiyel var, ama maalesef biz bu iki gücü birleştirmekte zorlanıyoruz. İşte bu çelişki, sadece bugünün değil, geleceğimizin de sorunu. Çözümün ise tek yolu mesleki eğitim” dedi.

Eğitime yapılan yatırımın boşa gitmeyeceğini, bu anlayışla yatırım yapmaya ve proje geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Büyükeğen, Konya OSB’nin 4 okulu ve 2 bin 622 öğrencisi ile bir eğitim kampusu haline geldiğini, Konya Sanayi Odası’nın da makine, döküm gibi sektörel bazda mesleki eğitim merkezi öğrencilerine yönelik sektörel burs uygulamaları hayata geçirdiğini hatırlattı.

Açılışı yapılan 2. Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı’nın da insan kaynağı sorununa katkıda bulunma vizyonu ile hayata geçirilen bir proje olduğunu aktaran Büyükeğen, şunları söyledi: “Bu fuarda iş var, bu fuarda gelecek var!’ diyerek bugün kapılarını açacağımız fuarımızda, 75 firmamız, kurum ve kuruluşumuz stant açtı. Konya’daki meslek liselerimizde okuyan 3 binin üzerindeki öğrencimizi, bu firmalarımızla iki gün boyunca fuarımızda buluşturacağız. Burada, gençlerimiz firmalarla birebir görüşecek, özgeçmişlerini verebilecekler. Staj ve iş imkânlarına doğrudan erişim sağlayacaklar. İnanıyorum ki, bu fuar hem öğrencileirimize hem de sanayicimize çok şey katacak. İnşallah, tamamen istihdam odaklı olan bu fuarımız; sadece Konya’ya değil, Türkiye’ye örnek olacak.”

Mesleki eğitim, şehirlerin ve ülkenin kalkınmasında temel güçtür

Daha sonra konuşan Konya Valisi İbrahim Akın da, şehirlerin üretim kapasitesiyle birlikte geleceğe adanmış emek ve insana yatırım yapan iradeyle büyüdüğüne işaret etti. Mesleki eğitimin sadece gençlerin değil, şehir ve ülkelerin kalkınmasında da temel güç olduğunu aktaran Vali Akın, “Esasen buradaki iş birliği de Konya’mızın kendi insan kaynağına, kendi gençliğine olan inancı ve güvenidir. Günümüzde mesleki eğitim, sadece gençlerin değil şehir ve ülkelerin kalkınmasında da temel güçtür. Bu gücü büyüten ise kararlılık ve iş birliğidir. Gençlerimize özellikle seslenmek istiyorum, yeteneklerinize güvenin. Sizler sadece bir meslek sahibi olacak değil, yarının işini kuracak, üretime yön verecek bir nesilsiniz. Burada kurulan her temas, hem sizlerin yolculuğuna yön verecek hem de şehrimizin sanayisini nitelikli insan kaynağıyla buluşturacaktır” ifadelerini kullandı.

Meslek lisesi mezunları, istihdamda daha avantajlı

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, eğitim alan her bireyin bir meslek sahibi olmasıyla ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti. Meslek lisesi mezunlarının istihdam konusunda daha avantajlı olduklarını aktaran Selvi, “Lise türlerimiz içerisinde en fazla istihdam alanında istihdamı sağlanan gençler mesleki eğitim almış olan arkadaşlarımız. Yalnız başına meslek liseleriyle de sınırlı bakmadan bütün öğrencilerimizin mutlaka mesleki eğitimle alakalı olarak modüler olarak da olsa eğitim almaları gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Çıraklık eğitiminin anlatılmasında, daha fazla iş birliğine ihtiyaç var

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise, Türk özel sektörünün, ülkeyi bulunduğu konumdan daha ileriye taşımada lokomotiflik görevi göreceğini aktararak, “Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda hepimiz önemli adımlar atacağız. Tabii sanayicilerimizin önemli meseleleri var. Kalifiye elemana ulaşma noktasındaki sıkıntılarımız bunlardan biri. Ama bu alanda da önemli adımlar atılıyor. Özellikle çıraklık eğitimi konusunda. Öğrencilerimiz bir taraftan zorunlu eğitimlerini alırken, diğer yandan sanayide kalifiye işle, işletmelerde pratik eğitimlerini yapabiliyor. Bu konunun paydaşlarıyla, çıraklık eğitimini topluma ve öğrencilerimize anlatabilme noktasında daha fazla iş birliğine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizi yönlendirme noktasında buradaki gibi organizasyonlara ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

“Konya’nın üretim gücünü artırmak için seferber oluyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da, fuarın geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi göreceğine inandığını söyledi. Belediye olarak şehrin üretim gücünü artırmak için tüm imkanlarıyla seferber olduklarını ifade eden Uzbaş, “Şehrimizin üretim gücünü artırmak istihdama katkı sağlamak ve gençlerimizle geleceği daha güçlü bir şekilde hazırlamak adına tüm imkanlarımızla seferberlik ediyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, mesleki becerileri geliştirmek ve sanayiye entegre projeler üretmek en büyük önceliklerimizin arasında yer alıyor” diye konuştu.

“Mesleki eğitimde öncü olan Konya, örnek bir işe imza atıyor”

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Mecit Moral da, son yıllarda mesleki eğitimin önemine dikkat çekmek için bu alanda çok büyük çalışmalara imza atıldığını ifade etti. Ülkenin kalkınmasında önemli rolü bulunan sanayi işletmeleri için meslek lisesi öğrencilerinin aranan birer eleman olduklarını aktaran Moral, “Sanayi sektörümüzü geliştirecek ve büyütecek olan gerekli bilgi ve beceri, donanıma sahip insan gücü mesleki eğitim kurumlarımızda yetiştiriliyor. Mesleki eğitim artık, ara eleman değil, aranan eleman yetiştiren kurumlar haline geldi. Açılışı yapılan Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı da, aranan elemanları, sektör temsilcileriyle buluşturuyor. Mesleki eğitimde öncü şehirlerden olan Konya, örnek bir etkinliğe daha imza atmaktadır” dedi.

“Konya’daki meslek liselerine, Odalar daima destek oluyor”

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise, sanayi sektörünü ileriye taşıyacak unsurun kalifiye yetişmiş insan olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirecek olan çatılar mesleki eğitim kurumlarımızdır. Sanayi sektöründe ülkemizin önde gelen şehirlerinden olan Konya’daki meslek liselerimizle, odalarımız ve sektör temsilcilerimiz daima destek halindedir. Geçen yıl ilkini yaptığımız mesleki eğitim istihdam fuarı da bunun en güzel örneklerinden biridir. İki gün boyunca devam edecek olan fuarda, 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz, sanayi işletmelerimizin temsilcileriyle bir araya gelecekler. Yakında mezun olacak 12. sınıf öğrencilerimiz için iş imkanı, 11. sınıf öğrencilerimiz için de staj imkanı sağlanacak.”

Konuşmalarından ardından açılış kurdelesi kesildi ve fuarda stant açan firmalar ziyaret edildi.