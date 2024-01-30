KPSS 2024/3 SONUÇ EKRANI || KPSS 2024/3 MEB tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev almak isteyen adaylar, başvuru sürecinin sona ermesi ardından KPSS 2024/3 yerleştirme sonuç tarihi için arama motorlarına yöneldi. Konu ile ilgili ÖSYM'den gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki KPSS 2024/3 tercih sonuçları ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu?

KPSS 2024/3 Tercih Kılavuzu yayınlandı. Kılavuza göre, Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Tercih işlemleri, 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapıldı.

Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecek. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler.