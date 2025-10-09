Lise kaç yıl olacak? Masada 2 formül var

Zorunlu eğitimin süresine ilişkin değişiklik önerileri ilk kabine toplantısında değerlendirilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, toplantıda yeni modele dair bir sunum yapması bekleniyor. Çalışmalar, lise eğitiminin zorunlu kısmının kısaltılmasına yönelik alternatifler üzerinde şekilleniyor.

Yeni formüller masaya yatırılacak

NTV'nin haberine göre Bakanlık tarafından yürütülen çalışma kapsamında, zorunlu lise süresinin kısaltılmasıyla ilgili iki ayrı formül öne çıkıyor. Bu formüllerden ilki, "3+1" modeli olarak dikkat çekiyor. Diğer seçenekte ise "2+2" formülü değerlendiriliyor. Her iki modelde de, eğitimin zorunlu kısmı ile üniversiteye hazırlık süreci birbirinden ayrılıyor.

3+1 formülüne göre yeni yapı

3+1 formülüne göre öğrenciler, 11’inci sınıf sonunda lise diploması alacak. 12’nci sınıf ise üniversiteye hazırlık yılı olarak düzenlenecek ve bu sınıfa devam zorunlu olmayacak. Böylece öğrencilerin üniversiteye giriş süreci, tercihe bağlı olarak şekillenecek.

2+2 modeliyle yönlendirme sistemi

2+2 formülünde ise lise eğitimi ilk iki yıl zorunlu, sonraki iki yıl isteğe bağlı olacak şekilde yapılandırılacak. Bu modele göre, zorunlu iki yılın ardından devam etmeyen öğrenciler mesleki eğitime, açık öğretime ya da istihdam programlarına yönlendirilebilecek.

Yaş esasına dayalı düzenleme önerisi

Kulislerde değerlendirilen bir diğer modelde ise yaş kriteri öne çıkıyor. Bu çerçevede, 16 yaşını dolduran lise öğrencilerine diploma verilmesi ve okula başlama yaş aralığında daraltmaya gidilmesi gibi düzenlemeler üzerinde duruluyor.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ilk kabine toplantısında sunacağı öneriler doğrultusunda, eğer zorunlu eğitimin süresinin kısaltılması yönünde karar alınırsa, bu durum meclise taşınarak yasal düzenleme süreci başlatılacak.