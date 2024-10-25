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MEB duyurdu! Öğretmenlerin ara tatil seminer takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin seminer takvimini duyurdu. Bakan Yusuf Tekin sosyal medya hesabından öğretmenlerin ara tatil seminer takvimini duyurdu. Bakan Tekin, seminer tarihleri ile ilgili “11-15 Kasım 2024 ara tatil semineri çevrim içi olarak gerçekleşecek” dedi.

Haber Merkezi
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MEB duyurdu! Öğretmenlerin ara tatil seminer takvimi belli oldu
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin ara tatil seminer takvimini duyurdu. Bakan Tekin sosyal medya hesabından öğretmenlerin seminerlerinin çevrimiçi yapılacağını açıkladı.

Ara tatil seminerleri online olarak yapılacak

Bakan Tekin’in paylaşımı şu şekilde:

“11-15 Kasım 2024 Ara Tatil Semineri Çevrim İçi Olarak Gerçekleşecek

Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları öğretmenlerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda belirliyoruz.

Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık.”

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