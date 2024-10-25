MEB harekete geçti! Bakan Tekin duyurdu: Başöğretmen ve uzman öğretmenlik için akademi devreye alınıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başöğretmenliği hak edenlerin eğitimlerini nasıl ve ne zaman alacaklarına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, "Millî Eğitim Akademisiyle ilgili bir Kanun çıktı. 1 Ocak 2025 itibarıyla bu tür eğitimler Millî Eğitim Akademisi üzerinden yürüyecek" dedi.

“20 yıllık öğretmenin test sınavına girmesi doğru değil”

Yirmi yıllık bir öğretmenin test sınavına alınmasını doğru bulmadığını belirten Tekin, "Sınavı da kaldırmış olduk. Onun yerine bir eğitim paketi hazırlıyor arkadaşlar. Bunun bir kısmı çevrim içi, bir kısmı yüz yüze olacak. Yüz yüze olan kısımların oranı ne olacak, onu ilgili genel müdürlük şu an çalışıyor. Büyük çoğunluğu çevrim içi gibi duruyor" diye konuştu.

“Sertifikalarını ibra edip unvanlarını alacaklar”

"Bir eğitim süreci olacak ama 1 Ocak'tan sonra bunu akademi yapacak" diyen Tekin, "Üzerinde çalıştığımız şey şu; Akademi, yıl içinde bu eğitimleri sürekli versin, süresi dolmak üzere olan arkadaşlarımız da eğitimleri uygun oldukları zaman alsınlar, süresi dolunca da sertifikalarını ibra edip ünvanlarını alsınlar istiyoruz fakat Kanun henüz yürürlüğe girmedi” dedi.

“Millî Eğitim Akademisi yürürlüğe girecek”

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimlerini planladıklarını dikkat çeken Bakan Tekin, “1 Ocak itibarıyla Millî Eğitim Akademisi yürürlüğe girecek. 1 Ocak'a kadar biz, sizin gibi bu ünvanı hak etmiş kişilerin başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimlerini 31 Aralık'a kadar planlıyoruz şu anda. Bir kısmı yüz yüze, bir kısmı online olacak şekilde. 400 bine yakın öğretmenimiz uzman ve başöğretmen ünvanı almış olacaklar. Onların eğitimleri de ona göre takvimlendirilecek” ifadelerini kullandı.