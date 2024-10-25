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MEB 20 bin öğretmenin atama ve mülakat sonuçlarını açıklayacak! Sıralamalar yayınlanmayacak

20 bin öğretmenin gözü Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıklayacağı, atama ve mülakat sonuçlarına çevrildi. MEB’in sonuçlarında sıralamaların yayınlanmayacağı iddiası tepkilere neden oluyor.

Haber Merkezi
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MEB 20 bin öğretmenin atama ve mülakat sonuçlarını açıklayacak! Sıralamalar yayınlanmayacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) atama ve mülakat sonuçlarını bugün açıklayacak. Gözler MEB’e çevrilirken sonuçlarda sıralamaların yayınlanmayacağı iddiası tepkilere neden oluyor.

20 bin öğretmen atama ve mülakat sonuçları açıklanacak

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen atama mülakat sonuçlarını aksi bir durum gelişmezse bugün açıklayacak. Detaylar, netleştikçe yazacağım. Sonuçların şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Üzen, bu akşam açıklanması planlanan mülakat sonuçlarında adayların sıralamalarına yer verilmeyeceğini belirtirken, bu durum sosyal medyada öğretmen adaylarının tepkisine neden oldu.

Atamalar 23 Kasım’da

Öte yandan açıklanacak listede yer alan öğretmenlerin 23 Kasım tarihinde atanması bekleniyor.

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