MEB, ilk yurt dışı e-Sınav merkezini KKTC’de açtı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ilk yurt dışı e-Sınav merkezi, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da hizmete alındı.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yerleşkesindeki merkezin açılış törenine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra her iki ülkeden eğitimciler katıldı.

Törende konuşan Bakan Özer, tam donanımlı 22 bilgisayarın yer aldığı merkezin, Milli Eğitim Bakanlığının yurt dışında açtığı ilk e-Sınav Merkezi olma özelliği taşıdığını, bunun da Türkiye'nin KKTC'ye verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

Merkezin KKTC'de açılmasının sembolik anlamda da önemli olduğunu ifade eden Özer, KKTC'de yaşayan Türk vatandaşlarının merkezde açık öğretim ile ilgili tüm sınavlara girebileceklerini ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün açtığı tüm kursları elektronik ortamda alabileceklerini kaydetti.

"KKTC'nin yükseköğrenimde de çok güçlü hale gelmesini istiyoruz"

Özer, KKTC'de Türk vatandaşı 44 bin, üçüncü ülkelerden de 53 bin üniversite öğrencisinin eğitim gördüğünü belirterek, "KKTC'nin yükseköğrenimde de çok güçlü hale gelmesini istiyoruz. Burada ODTÜ, İTÜ ve Sosyal Bilimler Üniversitesinin branşları var. Onların eksikliklerini de bugün görme imkanımız oldu. Dolayısıyla buradan döndüğümüzde inşallah yükseköğrenim alanında yeni açılımlarımızla KKTC'yi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu da Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışında açtığı ilk e-sınav merkezinin KKTC’de olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, KKTC’de yaşayan herkesin, her türlü hizmete ulaşabilmesinin kendilerinin asli görevlerinden biri olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, sunulan hizmetin takdire şayan olduğunu belirterek, ülkede yaşayan on binlerce Türk vatandaşının açılışı yapılan sınav merkezini kullanarak ihtiyaç duydukları diploma veya sertifikalara ulaşabileceğini anlattı.