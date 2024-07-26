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Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) Kılavuzu'nu yayımladı.

Haber Merkezi
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Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu yayımlandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla Başkanlıkça merkezi ÖZYES yapılacak.

Bu kapsamda, ÖZYES Kılavuzu'na ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'nin duyurularını takip etmeleri gerekiyor.

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