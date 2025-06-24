Türkiye’den üç okul dünyanın en iyi okulları ödüllerine aday

World’s Best School Prizes, T4 Education tarafından 2022’den bu yana, her yıl düzenleniyor. Program, eğitimde fark yaratan okulları ödüllendiriyor. Beş kategoride verilen ödüller — Toplumsal Katkı, Çevresel Etki, Yenilikçilik, Zorlukların Üstesinden Gelme ve Sağlıklı Yaşamı Destekleme — yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda okulun topluma sunduğu sosyal etkileri ve kapsayıcılığı da değerlendiriyor.

COVID-19 pandemisinin ardından 2022 yılında T4 Education tarafından kurulan ve sınıflarda ve ötesinde hayatları dönüştüren en iyi okul uygulamalarını paylaşmayı amaçlayan bu beş ödül, dünyanın en prestijli eğitim ödülleri arasında yer alıyor.

Bu yıl harika bir gelişme oldu, Türkiye’den üç okul, Dünyanın en iyi okulları 2025 ödülleri için seçilen 10 finalist arasında yer aldı.

VKV Koç Özel Okulu, İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan bağımsız bir ortaöğretim kurumu olarak, öğretmen esenliğini güçlendiren ve öğrenciler için pozitif bir öğrenme ortamı oluşturan “Öğretmenlerde İyi Oluşu Destekleme” projesiyle, Supporting Healthy Lives / Sağlıklı Yaşamı Destekleme kategorisinde ilk 10 finalistten biri oldu.

Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yer alan devlet ilköğretim ve ortaöğretim kurumu olarak, doğal afet mağdurlarına yardımcı olmak amacıyla geliştirdiği tıbbi otomat projesiyle Supporting Healthy Lives /Sağlıklı Yaşamı Destekleme kategorisinde ilk 10 finalist arasına girdi.

Diyarbakir Science and Art Center

Arkas Bilim ve Sanat Merkezi, İzmir’in Narlıdere ilçesinde yer alan devlet destekli bir ilköğretim ve ortaöğretim akademisi olarak, proje temelli eğitim modeliyle çevresel farkındalık, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm girişimlerine odaklanarak öğrencilerini geliştirmesi sayesinde Environmental Action/ Çevresel Etki kategorisinde ilk 10’a girmeye hak kazandı.

Kazanan altı okul Ekim ayında açıklanacak. Kazananlar ve finalistler, 15-16 Kasım2025 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehrinde düzenlenecek World Schools Summit’e davet edilerek en iyi uygulamalarını, uzmanlıklarını ve deneyimlerini politika yapıcılar ve küresel eğitim liderleriyle paylaşacak.

Finalist okullarımız. VKV Koç Özel Okulu

İstanbul, Tuzla’da yer alan bağımsız bir ortaöğretim kurumu olan okul, öğretmen dayanıklılığını artırmayı ve öğrenciler için daha olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmayı amaçlayan “Öğretmenlerde İyi Oluşu Destekleme” projesini uyguluyor.

Bu proje, özellikle ergenliğe geçiş dönemindeki öğrencilerin kaygı, davranışsal zorluklar ve uyum sorunları yaşadığı bir dönemde öğretmenlerin de kendi duygusal ve iletişim becerilerini geliştirmesine olanak tanıyor.

Duygusal zekâ atölyeleri sayesinde öğretmenler hem kendi duygularını tanıma hem de öğrencilerine bu becerileri kazandırma konusunda yetkinleşiyor. Karakter gelişimi atölyeleriyle öğretmen ve öğrencilerde olumlu yönler teşvik ediliyor. Aileler de bu sürece dahil edilerek çocukların gelişimi çok boyutlu olarak destekleniyor.

Ayrıca matematik korkusu yaşayan öğrencilere yönelik “Matematik Haftası İşbirlikleri Projesi” ve empati geliştiren “Dilek Ağacı Projesi” gibi öğrencilerin bütünsel gelişimini destekleyen uygulamalarla okulun etkisi yaygınlaşıyor. Proje, Koç Vakfı'nın desteklediği 21 devlet okuluna da yayılıyor.

Uygulamalar sonucunda hem öğretmen hem de öğrenci refahında olumlu gelişmeler kaydedildi. Öğretmenler öz farkındalıklarının arttığını ve kendilerini daha empatik ve sınıf yönetimi konusunda daha yetkin hissettiklerini ifade ediyor. Öğrencilerin davranış ve katılım düzeylerinde belirgin ilerleme gözlemleniyor.

Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi

Diyarbakır, Bağlar’da bulunan devlet okulu, büyük bir deprem sonrası eczane veya hastane erişiminin mümkün olmadığı durumlarda kritik ilaçların dağıtımı için “Afet Destek Otomatı” prototipi geliştirdi. Patent başvurusu yapılan bu otomat, devlet ve sağlık kurumlarına sunulacak.

Bu yenilikçi proje sayesinde okul, uluslararası yarışmalarda başarılar elde etti ve kayıt oranlarında artış yaşandı. Okul, yetenekli öğrencileri erken tespit edip bilim, müzik, robotik, kodlama gibi alanlarda zenginleştirilmiş dersler ve atölyelerle onların yeteneklerini geliştiriyor.

Ulusal ve uluslararası projelere katılım sayesinde öğrenciler bilimsel düşünme, kültürel açıklık ve sosyal sorumluluk gibi beceriler kazanıyor.

Arkas Bilim ve Sanat Merkezi

İzmir, Narlıdere’deki devlet destekli akademi, öğrencilerin çevre bilinci, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm gibi alanlarda proje üretmesine imkân tanıyan esnek saatli, proje bazlı bir eğitim modeli sunuyor.

Öğrenciler bilim, sanat, liderlik, mühendislik gibi farklı alanlara göre atölyelere katılıyor. Öğretmenler ise mentör rolünde destek sağlıyor. Örnek olarak “İklim Eylemi Projesi” ile öğrenciler iklim değişikliğini araştırıyor, yerel halkla röportajlar yapıyor, sürdürülebilir okul tasarımları çiziyor, fidan dikimi yapıyor.

Bu çalışmalar sonucunda öğrencilerde %95 oranında çevresel farkındalık artışı sağlandı. Medya okuryazarlığı, araştırma ve analiz becerileri gelişti, sosyal dönüşüm başlatıldı. Okul, ulusal basında yer aldı, ödüller aldı ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirdi.

Ailelerin de ilgisini çeken bu model, gelecekte değişim yaratacak çevre liderlerinin yetişmesini sağlıyor.