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MEB, sözleşmeli öğretmenlik mülakat taban puanlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanları açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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MEB, sözleşmeli öğretmenlik mülakat taban puanlarını açıkladı
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Bakanlığın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, "2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar" listesine yer verildi.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra yapılacak.

Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecek.

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