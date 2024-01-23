MESS’ten deprem bölgesindeki başarılı öğrencilere ödül

ANKARA (EKONOMİ) – Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) sürekli programlar haline getirdiği deprem bölgesine yönelik faaliyetleri kapsamında, başarılı meslek ve teknik lise öğrencilerini ödüllendirdi.

MESS’ten yapılan açıklamada, deprem felaketi sonrası 11 ildeki öğrencilerin eğitim ve gelişimine yönelik sürekli faaliyetler yürütüldüğü hatırlatılarak, “Bu kapsamda hayata geçirilen proje ile MESS, deprem bölgesindeki mesleki ve teknik liselerin metal alanında eğitim gören başarılı öğrencileri altın ile ödüllendirdi. Deprem bölgesindeki başarılı öğrencilere yapılan ödüllendirmenin, önümüzdeki eğitim dönemi ve sonraki yıllarda da devam edecek.” denildi.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ödüller ve afet bölgesindeki faaliyetlere yönelik değerlendirmesinde, desteğin sürekli hale getirilmesinin önemine dikkat çekerek, “MESS olarak, üyelerimizle birlikte ülkemizin yanında olmak üzere tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Özellikle deprem bölgesinde zor şartlar altında eğitimine devam eden, başarılı mesleki ve teknik lise öğrencilerini ödüllendirmeye karar verdik. Bu kapsamda, MESS Eğitim Vakfımız ile birlikte başarılı gençlerimize bu yıl olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da destek olmaya ve onları ödüllendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Akkol, depremin ilk anından itibaren destek çalışmalarına başladıklarını hatırlatarak “Şubat ayından bu yana, bölgedeki insanımızın bir gün değil her gün yanındayız. Yaraları sarmak için üzerimize düşen ne varsa, elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Açıklamada, MESS’in deprem bölgesindeki çeşitli amaçlar taşıyan projelerinin yanında, öğrencilerin okula dönüşlerini desteklemek için de çalışma yürüttüğü de kaydedildi. Bu kapsamda, meslek liselerinin metal alanlarındaki başarılı öğrencilerin desteklenmesi amacıyla MESS Eğitim Vakfı (MEV) ve Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gelecek yıllarda devam edecek şekilde altın ile ödüllendirilmeye başlandığı vurgulandı. Projenin ilk ayağında Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye ve Adana'da bu yılın en başarılı meslek lisesi öğrencilerine her ilde ayrı ayrı düzenlenen törenlerle ödülleri verildi.

Kahramanmaraş’taki törene Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz katılırken, diğer illerdeki törenler il ve ilçelerin Millî Eğitim Müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Son olarak Diyarbakır, Elâzığ ve Şanlıurfa’da da yapılan törenlerle, toplam 11 il ve 88 ilçede metal sektörüne yönelik bölümlerde eğitim gören yüzlerce mesleki ve teknik lise öğrencisine ödülleri verildi.