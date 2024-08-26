  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Atamalar tamamlandı
Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Atamalar tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamalarının tamamlandığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Atamalar tamamlandı
Takip Et

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih ettiği eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapıldı.

Böylece 22-23 Ağustos tarihlerinde sistem üzerinden başvuruları alınan tüm öğretmenlerin atamaları gerçekleştirilmiş oldu.

Türkiye'de en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler belli olduTürkiye'de en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler belli olduEkonomi

 

81 il valiliğine gönderildi: MEB'den '24 Kasım Öğretmenler Günü' genelgesi81 il valiliğine gönderildi: MEB'den '24 Kasım Öğretmenler Günü' genelgesiGündem

 

Eğitim
Üsküdar Belediyesi'nden öğrencilere 4 bin 500 lira kırtasiye ve giyim desteği
Üsküdar Belediyesi'nden öğrencilere 4 bin 500 lira kırtasiye ve giyim desteği
YKS'de dereceye giren 3 öğrenci Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni tercih etti
YKS'de dereceye giren 3 öğrenci Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni tercih etti
SON DAKİKA.. MEB'den kitap ve kırtasiye için 'fahiş fiyat' talep eden özel okullara inceleme
MEB'den kitap için 'fahiş fiyat' isteyen özel okullara inceleme
KPSS LİSANS 2024 SONUÇ EKRANI! KPSS puan öğrenme (P1-P2-P3)
KPSS LİSANS 2024 SONUÇ EKRANI! KPSS puan öğrenme (P1-P2-P3)
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Okullar 9 Eylül'de açılacak, erteleme gündemde yok
Milli Eğitim Bakanı: Okullar 9 Eylül'de açılacak, erteleme gündemde yok
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Müfredatta şefkat, merhamet, vatanseverlik ve millet sevgisi var
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Müfredatta şefkat, merhamet, vatanseverlik ve millet sevgisi var