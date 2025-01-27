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MSÜ başvuruları için bugün son gün!

Milli Savunma Üniversitesi 2025 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için başvuru süreci bu gece saat 23.59'da tamamlanacak.

Haber Merkezi
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MSÜ başvuruları için bugün son gün!
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sınav takvimi ile Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru tarihleri belli oldu. Takvim doğrultusunda 2 Ocak Perşembe günü başlayan 2025 MSÜ başvuruları, 27 Ocak Pazartesi günü bugün sona erecek. Geç başvurular ise 30 Ocak 2025 tarihinde alınacak.

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