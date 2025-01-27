Bakır fiyatlarında dolar baskısı

Londra'da bakır fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kolombiya'yı gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmesinin ardından doların güçlenmesiyle gevşerken, faiz oranı gidişatına ilişkin ipuçları için Fed'in politika toplantısına odaklanıldı.

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç aylık bakır, cuma günü 12 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, TSİ 06.30'da yüzde 0,3 düşüşle 9.246 dolar/tona geriledi. SHFE'de en aktif bakır kontratı 75.500 yuan/ton (10.396,87 dolar) seviyesinde sabit kaldı.

Geçen hafta Trump'ın Çin ile bir ticaret anlaşmasının mümkün olduğunu söylemesinin ardından gümrük vergisi endişeleri biraz azalmıştı. Ancak Trump'ın pazar günü sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan askeri uçakları geri çevirdiği için Kolombiya'ya gümrük vergisi ve yaptırım uygulayacağını söylemesinin ardından bu endişeler yeniden su yüzüne çıktı.

Bir analist yaptığı değerlendirmede piyasanın Trump'ın Kolombiya'ya yönelik gümrük vergisi tehditlerini ek gümrük vergileri için potansiyel bir yeşil ışık sinyali olarak yorumladığını söyledi.

Analist “Kısa vadede, tarife endişeleri başta bakır olmak üzere temel metalleri zayıflatacaktır. Ancak orta vadeli destek mart ayında beklenen potansiyel Çin teşviklerinden gelebilir” dedi.

LME'de alüminyum yüzde 0,5 düşüşle 2.627,5 dolar/tondan, kalay yüzde 0,2 kayıpla 30.100 dolar/tondan, nikel yüzde 0,1 düşüşle 15.655 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,5 artışla 1.949 dolar/tondan ve çinko yüzde 0,1 artışla 2.831,5 dolar/tondan işlem gördü.