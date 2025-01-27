Demir yılın ilk ayını kazançlı kapamaya hazırlanıyor
Dalian'da demir cevheri, dirençli çelik talebi ve ABD-Çin ticaret iyimserliği ile aylık kazanca yöneldi.
Dalian'da vadeli demir cevheri fiyatları bugün yükseldi ve Çin'deki esnek talebin desteğiyle aylık kazanç yolunda ilerlerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamaları ABD-Çin ticaret gerilimlerinin yoğunlaşmasına ilişkin endişeleri hafifletti.
Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.01'de yüzde 1 artışla 810 yuan/tondan (111,51 dolar) işlem gördü. Kontrat bu ay şimdiye kadar yüzde 4,44 değer kazandı.
Çin finans piyasaları 28 Ocak'tan 4 Şubat'a kadar resmî tatil nedeniyle kapalı olacak. İşlemler 5 Şubat Çarşamba günü yeniden başlayacak.
Singapur Borsası'ndaki gösterge şubat ayı demir cevheri, yüzde 0,5 artışla 105,45 dolar/ton oldu.
Çinli danışmanlık şirketi Mysteel'in yayınladığı bir notta, “Çin demir cevheri fiyatları, yüksek fırın çelik üreticilerinin cevher talebinde devam eden toparlanmanın etkisiyle hafifçe yükseldi” denildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile yaptığı son görüşmenin “dostane” olduğu yönündeki yorumları Çin hisse senetlerini destekledi.
DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,29 ve yüzde 2,18 yükseldi.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri güçlendi. İnşaat demiri yüzde 0,6, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,41, filmaşin yüzde 0,67 ve paslanmaz çelik yüzde 2,53 yükseldi.
Mysteel ayrı bir notta, “Fiyatların aldığı destek, çelik üreticilerinin tatilden sonra üretimde toparlanmaya yönelik parlak görünümünden kaynaklandı” dedi.