Öğretmenlik mesleği staj süresi 240 saate çıkarılacak... Aday öğretmenlik uygulaması kalkıyor

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda Milli Eğitim Akademisiyle ilgili milletvekillerinin sorularını cevaplayan kanun teklifinin ilk imza sahibi AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, akademi eğitimi devreye girdikten sonra aday öğretmenlik uygulamasının da kaldırılmış olacağını söyledi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Maviş “Böylelikle öğretmenlerimizin üzerinde başka bir stres kaynağı olan aday öğretmenlik uygulaması akademinin içerisine alınmış olacak. Ayrıca akademinin uygulamaya başlamasıyla beraber Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü lağvedilecek. Hem genel müdürlük hem de enstitü personeli akademiye aktarılacak” dedi.

Eğitim mevcut binalarda yapılacak

Akademinin kurulumuyla ilgili de bilgi veren Maviş, “30 büyükşehirde kurulması planlanıyor. Şu anda farklı büyükşehirlerde 11 tane MEB’in hizmet içi eğitim kurumları var. Öncelikli olarak bu 11 hizmet merkezi başta olmak üzere, diğer illerde de yine Bakanlığımızın okulları, büyük okulları ve bazı kurumları, Akademinin eğitim merkezleri olarak değerlendirilecek. Dolayısıyla herhangi bir yeni yapı ihdası, yeni bir yatırım ihtiyacı doğurmayacak şekilde mevcut imkânlardan yararlanılacak” açıklamasında bulundu.

YÖK ile iş birliği yapılacak

Akademide uygulama öğretmeni olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılacak karşılıklı iş birliği çerçevesinde üniversitelerden eğitimcilerin görevlendirileceğini belirten Maviş, “Ayrıca kurumun kendi öğretmenleri içerisinden öncelikli olarak başöğretmenlerden, başöğretmenler temin edilemediği takdirde uzman öğretmenlerden, son kademede de en kıdemli öğretmenlerden eğitimci arkadaşlar seçilecek” diye konuştu.