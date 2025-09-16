  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Üniversite öğrencilerine Nef Vakfı’ndan burs! 2025 başvuruları başlıyor
Takip Et

Üniversite öğrencilerine Nef Vakfı’ndan burs! 2025 başvuruları başlıyor

Nef Vakfı üniversite öğrencilerine burs verecek. ‘Yüksek Eğitim Bursu’ için başvuru tarihleri belli oldu. Vakıf, burs başvurularını 15–21 Eylül tarihleri arasında kabul edecek. KYK bursu ve öğrenim kredisi almak ise başvuruya engel olmayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Üniversite öğrencilerine Nef Vakfı’ndan burs! 2025 başvuruları başlıyor
Takip Et

Nef Vakfı, üniversite öğrencileri için 2025 burs programını başlattı. 

Gençlerin eğitim yolculuğunu desteklemeyi sürdüren Nef Vakfı, 2025–2026 akademik yılı için burs başvurularını almaya başlıyor.

Burs başvuru tarihi belli oldu

Türkiye’nin dört bir yanındaki devlet üniversitelerinde lisans eğitimi gören öğrenciler, 15–21 Eylül tarihleri arasında www.nefvakfi.org adresi üzerinden online başvuru yapabilecek.

KYK bursu veya öğrenim kredisi almak engel değil

KYK bursu veya öğrenim kredisi almak başvuruya engel teşkil etmiyor. Başvurularda, 6 Şubat depreminde ailesini kaybedenler, kalıcı sağlık sorunları bulunanlar, ebeveyn desteği olmayanlar ve üniversite giriş sınavında yüksek başarı sıralamasına sahip öğrenciler öncelikli olarak değerlendirilecek.

Öğrenciye 10 ay boyunca kesintisiz maddi destek sağlanacak

2015’ten bu yana sosyal fayda üretmeye odaklanan Nef Vakfı, burs programı ile yalnızca maddi destek sunmakla kalmıyor; gençlerin hayallerine ve potansiyellerine de yatırım yapıyor. Türkiye genelinde devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere 10 ay boyunca kesintisiz burs sağlayan Vakıf, “Verdiğimiz kadar zenginiz” anlayışıyla hareket ediyor.

İşte Nef Vakfı bursu için başvuru şartları

Başvuru kriterleri;

- T.C Vatandaşı olmak

- Ülkemizde bulunan devlet üniversitelerinin lisans bölümlerinde okuyor olmak

- 4 yıllık lisans bölümlerinin 1.2.3 sınıflarında okuyor olmak (4.sınıf ve Hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru kapsamına dahil edilmemiştir.)

- Öğrenim süresi 5 ve 6 yıl olan bölümlerde okuyan öğrencilerin son sınıfları başvuru kapsamına dahil edilmemiştir.

- Başvuru gerçekleştiren öğrenci ve aile fertleri üzerine tapu kaydı ve araç kaydı olmaması. 

Üniversite öğrencilerine Nef Vakfı’ndan burs! 2025 başvuruları başlıyor - Resim : 1

İBB'den 100 bin öğrenciye burs desteği: Tarih açıklandı! Peki İBB burs başvuru şartları neler?İBB'den 100 bin öğrenciye burs desteği: Tarih açıklandı! Peki İBB burs başvuru şartları neler?Ekonomi
İşte üniversite öğrencilerinin beklediği bursların başvuru tarihleri! Tam liste açıklandıİşte üniversite öğrencilerinin beklediği bursların başvuru tarihleri! Tam liste açıklandıAktüel
Eğitim
Liselerde 4 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
Liselerde 4 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
Bakan Tekin'den özel okul açıklaması: Gönderdikten sonra şikâyet etmeye gerek yok
Bakan Tekin'den özel okul açıklaması: Gönderdikten sonra şikâyet etmeye gerek yok
Bakan Yusuf Tekin'den 12 yıllık zorunlu eğitim açıklaması: Şikayetler geliyor
Bakan Yusuf Tekin'den 12 yıllık zorunlu eğitim açıklaması: Şikayetler geliyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı
İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı
SKD Türkiye ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle SustainHUB Academy’nin 2. dönemi başlıyor
SKD Türkiye ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle SustainHUB Academy’nin 2. dönemi başlıyor
ÖSYM duyurdu: Özel Yetenek Sınavı tercih işlemleri başladı
ÖSYM duyurdu: Özel Yetenek Sınavı tercih işlemleri başladı