Ortak sınav sonuçları açıklanıyor mu? 6. ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları sorgulama

Heyecan dorukta! Ortak sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Aralık ayında 6. ve 9. sınıflara uygulanan ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları sınavların ardından yayınlanmıştı. Peki, ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

ORTAK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6. ve 9. sınıf öğrencilerine düzenlenen ortak sınavlar 26-27 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. Öğrencilerin gözü sınav sonuçlarında. Ortak sınav sonuçları nereden, nasıl sorgulanacak?

MEB ortak sınav sonuç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sınav sonuçları branş/alan öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacak. Ayrıca öğrenciler, aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden de görecek.

https://www.meb.gov.tr/