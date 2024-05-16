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ÖSYM duyurdu: DUS ve STS sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem) ve 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) sonuçlarını duyurdu.

Haber Merkezi
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ÖSYM duyurdu: DUS ve STS sonuçları açıklandı
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan'da yapılan 2024-DUS ve 2024-STS Diş Hekimliği'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Ayrıca ÖSYM her iki sınavın da cevap kağıtları ve aday cevaplarının 10 gün süreyle erişime açıldığı bildirildi.