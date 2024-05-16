ÖSYM duyurdu: DUS ve STS sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan'da yapılan 2024-DUS ve 2024-STS Diş Hekimliği'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Ayrıca ÖSYM her iki sınavın da cevap kağıtları ve aday cevaplarının 10 gün süreyle erişime açıldığı bildirildi.