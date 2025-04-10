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Pamukkale Üniversitesi'nde Ahmet Kutluhan devri sona erdi, yerine Prof. Dr. Mahmud Güngör atandı

Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde görev süresi 2 Ocak’ta sona eren Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın yerine Prof. Dr. Mahmud Güngör rektör olarak atandı.

Haber Merkezi
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Pamukkale Üniversitesi'nde Ahmet Kutluhan devri sona erdi, yerine Prof. Dr. Mahmud Güngör atandı
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 29 Kasım 2024 tarihinde duyurusu yapılan Pamukkale Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın görev süresi 2 Ocak 2025 tarihinde sona ermişti. 3 aydır görevine devam eden Rektör Kutluhan’ın yerine dün gece atama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 10 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Bu kararla PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın yerine atama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla gece yarısı yayımlanan resmi gazetede ismi kesinleşen Prof. Dr. Mahmud Güngör, Pamukkale Üniversitesi’nin yeni rektörü oldu.

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