Pamukkale Üniversitesi'nde Ahmet Kutluhan devri sona erdi, yerine Prof. Dr. Mahmud Güngör atandı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 29 Kasım 2024 tarihinde duyurusu yapılan Pamukkale Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın görev süresi 2 Ocak 2025 tarihinde sona ermişti. 3 aydır görevine devam eden Rektör Kutluhan’ın yerine dün gece atama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 10 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Bu kararla PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın yerine atama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla gece yarısı yayımlanan resmi gazetede ismi kesinleşen Prof. Dr. Mahmud Güngör, Pamukkale Üniversitesi’nin yeni rektörü oldu.