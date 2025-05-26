Sahte belge ve intihal iddiaları: Profesörlük ünvanı iptal edildi

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin de 2015-2023 yılları arasında dekan olarak görev yapan Mehmet Altunkaya hakkında akademik ünvanları hak ederek almadığı, şartları sağlamadığı halde sahte belge düzenleyip idareyi kandırdığı iddialarıyla yapılan şikayet üzerine Rektörlük tarafından soruşturma başlatıldı.

Oluşturulan bilirkişinin yaptığı inceleme sonunda şikayete konu iddiaların doğru olduğunun belirlendi.

Altunkaya'nın profesörlük kadrosu Üniversitenin yönetim kurulu kararıyla iptal edildi ve doçentlik kadrosuna düşürüldü. Kararın onay için YÖK Başkanlığı'na gönderildiği bildirildi.