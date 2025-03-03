  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. SUBÜ, yeni laboratuarında iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak
Takip Et

SUBÜ, yeni laboratuarında iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurulan ‘Endüstriyel Elektronik Devre Tasarım ve Robotik Laboratuvarı’ düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SUBÜ, yeni laboratuarında iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak
Takip Et

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Açılış törenine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı ve bölüm öğretim üyeleri katıldı. Laboratuvarda elektronik devre tasarımı ve robot teknolojileri alanında yetkin mühendisler yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülecek, iş dünyasının güncel ihtiyaçlarına çözüm üretecek mühendislerin yetiştirilmesine katkı sağlanacak. Laboratuvar ayrıca Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nde verilen ‘Endüstriyel Elektronik Devre Tasarımı ve Robotik Uygulamaları’ dersi kapsamında öğrencilerin hem simülasyon ortamında hem de fiziksel olarak elektronik devre tasarımı ve robot sistemlerinin çalıştırılması ve programlanması konusunda kapsamlı eğitim almasına katkı sağlayacak.

Güncel ihtiyaçları karşılayacak

Laboratuvarın iş dünyasındaki güncel ihtiyaçları karşılamak üzere kurulduğunu belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Türkiye’de özellikle profesyonel elektronik devre tasarımı konusunda yetişmiş mühendislere fazlasıyla ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Bu açıdan bölümümüzün verdiği ders ve laboratuvar altyapısı ile iş dünyasındaki önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz. İlerleyen süreçte de kurduğumuz bu laboratuvarın gelişimini sürdürerek öğrencilerimize sunduğumuz eğitimin niteliğini artırmaya devam edeceğiz.” dedi.

Firmalar tercih ediyor

Öğrencilere endüstriyel elektronik ve robot teknolojilerinin sanayideki uygulamalarına yönelik pratik ve yenilikçi çözümler sunduklarını vurgulayan SUBÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Durmuş Karayel ise, şunları ifade etti: “Endüstriyel Elektronik Devre Tasarım ve Robotik Uygulamaları’ dersini alan öğrencilerimiz +1 Eğitim Modeli kapsamında önde gelen elektronik, robotik ve otomasyon firmalarında iş yeri uygulaması yapıyorlar. Derslerden kazandıkları deneyimler nedeniyle firmalarda mühendis olarak istihdam ediliyorlar.”

Eğitim
YKS’ye başvuru için bugün son gün
YKS’ye başvuru için bugün son gün
Baran Çelik, Mudanya Üniversitesi öğrencileri ile buluştu
Baran Çelik, Mudanya Üniversitesi öğrencileri ile buluştu
"Geleceğini İnovasyonla Şekillendir: Bir Zamanlar Atık" atölyesi başladı
"Geleceğini İnovasyonla Şekillendir: Bir Zamanlar Atık" atölyesi başladı
Fikri olan girişimcilere 900 bin TL destek verilecek
Fikri olan girişimcilere 900 bin TL destek verilecek
Kahramanmaraşlı öğrenciler Huawei Fikir Maratonu’nda afetlere karşı dijital projeler geliştirdi
Kahramanmaraşlı öğrenciler Huawei Fikir Maratonu’nda afetlere karşı dijital projeler geliştirdi
TEGV’in Şanlıurfa’daki eğitim parkı meşelerle donatıldı
TEGV’in Şanlıurfa’daki eğitim parkı meşelerle donatıldı