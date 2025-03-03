SUBÜ, yeni laboratuarında iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Açılış törenine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı ve bölüm öğretim üyeleri katıldı. Laboratuvarda elektronik devre tasarımı ve robot teknolojileri alanında yetkin mühendisler yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülecek, iş dünyasının güncel ihtiyaçlarına çözüm üretecek mühendislerin yetiştirilmesine katkı sağlanacak. Laboratuvar ayrıca Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nde verilen ‘Endüstriyel Elektronik Devre Tasarımı ve Robotik Uygulamaları’ dersi kapsamında öğrencilerin hem simülasyon ortamında hem de fiziksel olarak elektronik devre tasarımı ve robot sistemlerinin çalıştırılması ve programlanması konusunda kapsamlı eğitim almasına katkı sağlayacak.

Güncel ihtiyaçları karşılayacak

Laboratuvarın iş dünyasındaki güncel ihtiyaçları karşılamak üzere kurulduğunu belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Türkiye’de özellikle profesyonel elektronik devre tasarımı konusunda yetişmiş mühendislere fazlasıyla ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Bu açıdan bölümümüzün verdiği ders ve laboratuvar altyapısı ile iş dünyasındaki önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz. İlerleyen süreçte de kurduğumuz bu laboratuvarın gelişimini sürdürerek öğrencilerimize sunduğumuz eğitimin niteliğini artırmaya devam edeceğiz.” dedi.

Firmalar tercih ediyor

Öğrencilere endüstriyel elektronik ve robot teknolojilerinin sanayideki uygulamalarına yönelik pratik ve yenilikçi çözümler sunduklarını vurgulayan SUBÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Durmuş Karayel ise, şunları ifade etti: “Endüstriyel Elektronik Devre Tasarım ve Robotik Uygulamaları’ dersini alan öğrencilerimiz +1 Eğitim Modeli kapsamında önde gelen elektronik, robotik ve otomasyon firmalarında iş yeri uygulaması yapıyorlar. Derslerden kazandıkları deneyimler nedeniyle firmalarda mühendis olarak istihdam ediliyorlar.”