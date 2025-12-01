TAÇ ve TOG iş birliğiyle yürütülen “Benim Renkli Sınıfım” projesi Şanlıurfa’da hayata geçirildi

Toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik odağında hayata geçirdiği projelerle öne çıkan Zorluteks, eğitim alanında değer yaratan çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda TAÇ markası ve 23 yıldır gençlerin öncülüğünde toplumsal fayda sağlayan çalışmaları hayata geçiren Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile birlikte yürüttüğü "Benim Renkli Sınıfım" projesi ile eğitim ortamlarını çocukların yaratıcılığı ve hayal gücüyle renklendirmeyi sürdürüyor. 2018 yılında başlayan ve bugüne kadar Türkiye genelinde birçok şehirde hayata geçirilen proje, bu yıl Şanlıurfa Uğurlu İlköğretim Okulu’nda gerçekleştiriliyor.

Yaratıcı atölyeden ilham veren tasarımlar

Proje kapsamında okulun sınıflarına yeni perdeler ve güneşlikler kazandırılacak. Bu sürecin en heyecan verici aşaması, 4. ve 5. sınıflardan 30 öğrencinin katıldığı yaratıcı atölye çalışması oldu. Toplum Gönüllüsü gençlerin desteğiyle gerçekleştirilen atölyede çocuklar, rengârenk boyalarla hayal ettikleri dünyayı kâğıda taşıdı; kimi doğayı, kimi oyun arkadaşlarını, kimi de geleceğe dair umutlarını resmetti. TAÇ’ın üretim tesislerinde bu çizimler özenle perdelere basılacak ve her biri öğrencilerin kendi hikâyesini anlatan birer esere dönüşecek. Okulun diğer sınıf ve alanlarına da tül perdeler takılarak, daha aydınlık ve ilham verici bir öğrenme ortamı oluşturulacak.

“Benim Renkli Sınıfım” projesi bugüne kadar 14 şehirde 50 okulda binlerce çocuğun hayal gücünü görünür kıldı. Şanlıurfa’daki uygulamasıyla yeni bir hikâyeye daha hayat veren proje, Türkiye’nin dört bir yanında çocukların hayallerine renk katmaya devam edecek.