Takdir-Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? Onur Belgesi nasıl alınır?

Yarıyıl tatili yaklaşıyor. 12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı 20 Ocak 2023'te tamamlanacak. Okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte milyonlarca öğrenci hem karnelerine kavuşacak, hem de tatil yaparak dinlenme fırsatı bulacaklar. Dönem sonuna kısa süre kala öğrencilerin en çok merak ettiği soru ise, Takdir-Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır, oldu. Ayrıca, Onur Belgesi nasıl alınır, sorusu da yanıtı en çok merak edilen sorular arasında...

Okullarda geçer notlar Türkçe dersinden 55.00, diğer dersler için 45.00 puandan başlamaktadır. Bu nedenle öğrencinin geçer not alması için sınavlardan aldığı ortalama notların bu puanların üzerinde olması gerekmektedir.

Takdir-Teşekkür Belgesi nasıl alınır?

Takdir-Teşekkür Belgesi almak için ise ağırlıklı puan ortalamasına bakılmaktadır. Ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 aralığında olan öğrenciler karne döneminde Teşekkür Belgesi almaya hak kazanırken, ağırlıklı puan ortalaması 85.00 puan ve üzerinde olanlar ise Takdir Belgesi ile ödüllendirilmektedir.

Liselerde Takdir-Teşekkür Belgesi almak için ağırlıklı puan ortalamasının yanı sıra başka kriterlere de bakılmaktadır. Liselerde Takdir-Teşekkür Belgesi almak için devamsızlıkların 5 günü geçmemesi de gerekmektedir.

Onur Belgesi nasıl alınır?

Onur Belgesi ise derslerdeki başarıların yanı sıra başka pek çok kritere göre verilmektedir. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren, örnek davranışlarda bulunan öğrenciler okullardaki kurul tarafından değerlendirilir ve Onur Belgesi bu değerlendirmenin sonucunda verilir.