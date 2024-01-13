Taktir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? Kaç puanla belge alınır?

Yarıyıl tatilini heyecanla bekleyen öğrenciler bir yandan da karnelerinin nasıl geleceğini merak ediyor. Teşekkür belgesi için ortalamanın 70,00-84,99 arasında, taktir belgesi için ise ortalamanın 85,00 ve üzeri olması gerekiyor. Peki, taktir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? İşte hesaplama detayları…

Tüm derslerinde başarılı, devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen ve dönem puanlarının ortalaması 70,00 ve yukarısı olan öğrenciler belge almaya hak kazanabiliyor. Dönem puanlarının ortalaması 70,00-84,99 arasındakiler teşekkür belgesi, 85,00 ve yukarısı olanları takdir belgesi ile ödüllendiriliyor.

Taktir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır?

Derslerin not ortalaması, 1. yazılı puanı, 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplayıp toplam yazılı sayısına bölünüp bulunuyor.

(1. yazılı + 2. yazılı + 3. yazılı ) / 3 = not ortalaması

Bu işlem tüm dersler için gerçekleştirdikten sonra çıkan ders ortalamaların hepsi toplanır. Sonrasında toplam ders sayısına bölünüp karne not ortalaması bulunuyor.(nt = not ortalaması )

(1.dersin nt + 2.dersin nt +………….) / toplam ders sayısı = karne not ortalaması

Tüm hesaplar sonucunda karne not ortalaması 70,00-84,99 arasında ise teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanlar takdir belgesi almaya hak kazanmış oluyor.